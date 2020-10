Sylt: Corona-Tests der Bistrobesucher sind negativ Stand: 14.10.2020 17:56 Uhr Nach einer Party in einem beliebten Lokal in Westerland auf Sylt sind alle 99 Corona-Tests negativ ausgefallen. Das teilte der Kreis Nordfriesland mit.

Der befürchtete Corona-Ausbruch auf der Insel Sylt (Kreis Nordfriesland) ist ausgeblieben. Nachdem ein Corona-infizierter Mann Anfang des Monats auf einer Party in einem Bistro in Westerland war, wo offenbar die Corona-Abstands- und Hygieneregeln nicht richtig eingehalten wurden, liegen jetzt die Testergebnisse der anderen Besucher vor. Alle 99 Tests fielen negativ aus. Das gab der Kreis am Mittwochnachmittag bekannt.

Ein weiterer Gast hatte sich bereits zuvor testen lassen. Bei ihm fiel das Ergebnis positiv aus. Bei ihm handelt sich allerdings um einen Bekannten des Infizierten, der gemeinsam mit ihm im Bistro gewesen ist.

Kreisgesundheitsamt befüchtete Superspreader-Event

Zahlreiche Personen waren der Bitte des Kreises Nordfriesland am Wochenende gefolgt, sich zu melden, sofern sie zwei Wochenenden zuvor im Lokal "American Bistro" in Westerland gewesen waren. Denn Mitte der vergangenen Woche wurde ein Mann positiv auf das Coronavirus getestet. Es stellte sich heraus, dass er vor dem Testergebnis das beliebte Lokal auf der Insel aufgesucht hatte. Nach seiner Schilderung haben sich gleichzeitig mit ihm zwischen 70 und 100 Personen in dem Bistro aufgehalten. Die Suche nach den weiteren Gästen gestaltete sich schwierig, weil der Betreiber des Restaurants nur unvollständige und größtenteils fehlerhafte Kontaktdatenlisten vorlegen konnte.

