Stand: 20.02.2025 10:47 Uhr Supermarkt in Meimersdorf nach Brand einer Müllpresse geräumt

Wegen eines Brandes musste im Kieler Stadtteil Meimersdorf am Abend ein Supermarkt geräumt werden. Laut Feuerwehr war in einer Müllpresse außerhalb des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Ostwache sowie der Wehren Moorsee und Rönne hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Sie zogen die Müllpresse vom Gebäude weg und konnten so verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest.

