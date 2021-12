Süße Glücklichmacher: Schokolade aus Schleswig-Holstein Stand: 25.12.2021 06:00 Uhr Bis zu zwei Drittel ihres Umsatzes machen viele Schokoladenhersteller zum Jahresende. Das bedeutet für die Menschen in Schleswig-Holsteins Süßwarenbranche: Stress statt Besinnlichkeit.

Jan Klüver hat in Uetersen (Kreis Pinneberg) eine kleine Schokoladenmanufaktur. Er ist der erste Schokoladensommelier Norddeutschlands - und hatte in diesem Jahr neben dem sowieso schon stressigen Weihnachtsgeschäft noch einen Großauftrag für ein Kaufhaus an Land gezogen: 1.350 Schokoladenweihnachtsmänner, alle handgemacht und handbemalt.

Die Unikate bedeuten viel Aufwand: Los geht es mit einem Mini-Spritzbeutel - jedes einzelne Auge klecksen. Dabei dürfen die Weihnachtsmänner am Ende nicht schielen. Und nichts darf verlaufen. Rot für die Mütze, dann Weiß für den Bart und am Ende Grün für die Hose - so wird mit gefärbter Kakaobutter jede einzelne Guss-Form ausgemalt. Dann muss die Farbe aushärten.

Bloß keine Ausrutscher beim Ausmalen

Für eine Woche sind Jan Klüver und seine drei Kolleginnen damit den ganzen Tag beschäftigt. Um den Auftrag rechtzeitig fertig zu bekommen, müssen sie 100 Weihnachtsmänner am Tag schaffen. "Es darf halt nichts Unverhofftes mehr dazwischen kommen. Also: Jetzt irgendwo ein großer Ausrutscher, das wäre schlecht. Dann wird’s eng", sagt der Chocolatier.

Die Schokolade gibt das Arbeitstempo vor

Für die Weihnachtsmänner muss der Chocolatier zunächst immer zwei Formen miteinander verklammern. Ist die Form undicht, läuft die Schokolade aus. Dann ist die Figur nicht mehr zu retten. Der Chocolatier muss schon beim Befüllen mögliche Lufteinschlüsse beseitigen. Beim Trocknen soll sich die Schokomasse mit der Farbe in den Formen verbinden.

In wenigen Minuten ist die Schokolade fest. Sie gibt damit das Arbeitstempo vor. Je später Klüver die Schokolade wieder ausgießt, desto dicker wird die Wand der Hohlfigur. Der Chocolatier möchte die Schokolade eher dünn haben. Nach dem ersten Guss kommen die Figuren für 15 Minuten in den sechs Grad kalten Kühlschrank. Mindestens zwei Mal muss er die Formen so ausgießen.

Klüver kommen ständig Ideen für neue Sorten

Die kleine Manufaktur hat 60 verschiedene Sorten Pralinen im Angebot, Jan Klüver entwickelt ständig neue. Die Chocolatiers machen zwei bis drei Mal in der Woche Pralinen. Jeweils mehrere Sorten auf einmal. Normalerweise weniger als 100 Stück pro Sorte. In der Weihnachtszeit sind es bis zu drei Mal so viele. Das ist Stress: Dabei erfordert das Pralinen machen vor allem Zeit und Geduld.

Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten müssen die Süßigkeiten immer wieder ruhen, trocknen und aushärten, bevor es weitergehen kann. Eine von Klüvers Kolleginnen bereitet zuerst die verschiedenen Füllungen zu. Danach kommt das Ausformen. Die gelernte Konditorin startet mit Himbeerpralinen. Die Formen hat sie vorher schon bemalt und mit einer dünnen Schicht Zartbitterschokolade ausgegossen.

Jetzt kommt die Füllung in den Mantel. Erst morgen kann sie sehen, ob alles geklappt hat, dann schließt die Konditorin die Pralinen mit dem Fuß. Nur wenn er ideal sitzt, zeigt sich, ob die Teilchen wirklich dicht sind. Undichte Pralinen kann Klüver nicht verkaufen.

Schokolade und Farbe müssen sich verbinden

Nächste Schwierigkeit nach dem Aushärten: Die Pralinen müssen heil aus der Form kommen. Erst jetzt zeigt sich, wie sich die Schokolade mit der Farbe aus den Formen verbunden hat. Würde Klüver die fertigen Weihnachtsmänner nach dem Gießen bemalen, würde ihnen der Glanz fehlen. Er ist erleichtert: "Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wenn alle so sind, ist es schön."

Die süße Fracht ist zu heikel für den Paketdienst

Normalerweise lässt Jan Klüver Waren per Kurier ausliefern. Doch diese wichtige Fracht vertraut er keinem Paketdienst an. Dafür sind die Hohlfiguren zu zerbrechlich. Er fährt selbst. Nach Buxtehude in Niedersachsen müssen die 1.350 Weihnachtsmänner - und es darf überhaupt nichts ins Rutschen kommen.

Nach 60 Kilometern hat er es geschafft: nach insgesamt anderthalb Monaten Arbeit sind die Weihnachtsmänner an ihrem Ziel angekommen. Sie sind das Highlight der neuen Feinkostabteilung des Kaufhauses.

