Stand: 18.03.2024 10:37 Uhr Südholsteiner erfolgreich bei Jugend musiziert

Zahlreiche Südholsteinerinnen und Südholsteiner waren beim Landeswettbewerb von Jugend musiziert erfolgreich: 14 Jugendliche haben sich beim Finale am Wochenende in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) für das Bundesfinale qualifiziert. Darunter Musikerinnen und Musiker an Klavier, Gitarre, Violine, Posaune sowie Sängerinnen und Sänger. In etwa zwei Monaten müssen alle beim Bundeswettbewerb in Lübeck gegen die Siegerinnen und Sieger der anderen 18 Landeswettbewerbe antreten.

