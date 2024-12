Stand: 30.12.2024 08:35 Uhr Südholsteiner Polizei und Krankenhäuser für Silvester bereit

Die Krankenhäuser in Südholstein bereiten sich gezielt auf die Silvesternacht vor. Die Ärztinnen und Ärzte rechnen vor allem mit Brandverletzungen, Alkoholvergiftungen und Unfällen, die im Rausch passieren. Sowohl die Klinik in Henstedt-Ulzburg als auch die Segeberger Kliniken (alle Kreis Segeberg) sind nach eigenen Angaben auf die Silvesternacht vorbereitet. Weil in den vergangenen Jahren auch immer wieder Rettungskräfte und Ärzte mit Raketen und Böllern angegriffen wurden, setzen auch die Einsatzteams von Feuerwehr und Rettungskräften auf mehr Personal und erfahrene Kolleginnen und Kollegen, heißt es von den Rettungsleitstellen.

Auch die Polizei in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn will an Silvester mit mehr Personal in Südholstein unterwegs sein. Die genauen Schwerpunkte seien aus einsatztaktischen Gründen aber geheim, so die Sprecherinnen und Sprecher. Im vergangenen Jahr habe es vor allem Einsätze wegen Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Streit unter Betrunkenen gegeben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2024 | 08:35 Uhr