Südholstein: Grundstück für neues Tierheim gesucht

Die Städte Norderstedt, Kaltenkirchen, Ellerau und Henstedt-Ulzburg plus die Ämter Auenland-Südholstein und Kisdorf (alle Kreis Segeberg) suchen derzeit nach einem Grundstück für ein neues Tierheim. Denn das alte Tierheim in Henstedt-Ulzburg ist für den aktuellen Bedarf deutlich zu klein, sagt Kaltenkirchens Bürgermeister Stefan Bohlen (CDU). Das neue Grundstück soll 7.500 Quadratmeter groß sein, nicht in der Nähe von Wohnbebauung und am besten an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sein. Ob es sich um Gewerbe-, Acker oder Baufläche handelt, sei laut Kaltenkirchens Bürgermeister erstmal nicht relevant. Bürgerinnen und Bürger, die den Kommunen ein entsprechendes Grundstück verkaufen - wahlweise verpachten - wollen, können sich an das Rathaus in Kaltenkirchen wenden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg