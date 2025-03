Stand: 24.03.2025 11:43 Uhr Süderbrarup: Unfall mit Auto und Bauzug am Bahnübergang

An einem Bahnübergang in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) sollten am Montagmorgen (24.3.) Bauarbeiten stattfinden. Nach Angaben der Bundespolizei war die Baustelle noch nicht abgesperrt, das Absperrmaterial lag aber schon bereit. Ein Bauzug war auf einer Arbeitsfahrt auf der Strecke Flensburg - Kiel unterwegs, als der Zug an dem Bahnübergang mit einem Pkw zusammengestoßen war. Die 34-jährige Autofahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Beamten ermitteln nun, ob die Ampel- und Schrankenanlage nicht funktioniert hat oder ob menschliches Versagen zu dem Unfall geführt hat.

