Suchaktion auf MFG 5-Gelände in Kiel beendet: SEK findet 29-Jährige Stand: 12.09.2023 21:07 Uhr Die stundenlange Suchaktion auf dem ehemaligen Gelände des fünften Marinefliegergeschwaders in Kiel hatte Erfolg: Die seit Sonntag vermisste Frau aus Rendsburg wurde gefunden.

Die 29 Jahre alte Frau aus Rendsburg, nach der Einsatzkräfte am Dienstag im Kieler Stadtteil Holtenau gesucht hatten, ist gefunden worden. Nach einem stundenlangen Einsatz auf dem ehemaligen MFG-5-Gelände befreite sie das SEK, wie der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler bestätigte. "Sie wird derzeit medizinisch untersucht und ist aber am Leben", sagte Michael Bimler NDR Schleswig-Holstein. Der mutmaßliche Täter wurde demnach festgenommen.

Mann wurde observiert

Zuvor sei der 27-Jährige observiert worden, so Bimler. "Es ist den Polizeikräften gelungen, den Tatverdächtigen auf dem Gelände des MFG 5 zu identifizieren und eine Zeitlang zu observieren. Zeitgleich scheint es der Geschädigten gelungen zu sein, sich soweit selbst zu befreien, dass sie an ein Mobiltelefon kommen konnte und einen Notruf absetzen konnte", berichtete er. Sie sei in einem alten Hangargebäude gefunden worden. Es sehe derzeit so aus, als ob sich der mutmaßliche Täter und das Opfer gekannt hätten, so Bimler.

Zuvor hatte die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten und mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem verdächtigen Mann gesucht.

Aufwendige Suchaktion

Die Frau war seit Sonntag vermisst worden. Angehörige hatten die Polizei eingeschaltet. Im Zuge der Ermittlungen sei dann der Verdacht entstanden, dass die Vermisste auf dem ehemaligen Militärgelände in Holtenau gegen ihren Willen festgehalten werden könnte, erklärte Polizeisprecherin Stephanie Lage NDR Schleswig-Holstein.

Das ehemalige MFG 5-Gelände ist relativ groß und unübersichtlich. Nach Angaben der Stadt Kiel umfasst das seit 2014 öffentlich zugängliche Areal rund 70 Hektar. Die Polizeibeamten hatten mehrere leer stehende Kasernengebäude, Lagerhallen und unterirdische Bunker durchsucht - auch eine Drohne und Suchhunde waren im Einsatz.

AUDIO: Kiel: Großeinsatz auf ehemaligem MFG 5-Gelände (1 Min) Kiel: Großeinsatz auf ehemaligem MFG 5-Gelände (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2023 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel