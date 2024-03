Stand: 13.03.2024 13:55 Uhr Stutthof-Prozess: Revisionsverhandlung am 31. Juli

Im Strafverfahren gegen eine ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof steht nun der Termin für den Revisionsprozess fest. Am 31. Juli soll darüber am Bundesgerichtshof verhandelt werden. Die 98-Jährige war zuvor vom Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen verurteilt worden - zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Laut der Strafkammer war die damals 18- bis 19-Jährige zwischen Juni 1943 und April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur von Stutthof bei Danzig tätig. Damit habe sie den Verantwortlichen des Konzentrationslagers bei der systematischen Tötung von Inhaftierten Beihilfe geleistet.

Archiv 1 Min Sanierte A1-Fahrbahndecke bei Heiligenhafen muss erneuert werden Der frisch sanierte Abschnitt zwischen Gremersdorf und Heiligenhafen muss erneut repariert werden. Vorerst gilt Tempo 80. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.03.2024 | 14:00 Uhr