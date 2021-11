Stutthof-Prozess: Gericht will Historiker hören Stand: 09.11.2021 05:00 Uhr Der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe geht heute weiter - mit der Anhörung eines Historikers. Der Sachverständige ist Spezialist für die Konzentrationslager der NS-Zeit.

Der Göttinger Historiker Stefan Hördler hatte bereits am vergangenen Verhandlungstag als Sachverständiger über die Organisation und Struktur des Lagers Stutthof gesprochen. Es ging unter anderem um den Aufbau des Lagers und wie Befehlsketten geregelt waren. Dieses Mal wird es voraussichtlich um die konkreten Aufgaben der Angeklagten gehen, die als Schreibkraft in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet hatte. Die Anklage wirft der 96-jährigen Irmgard F. Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vor.

Erklärung zu früheren Aussagen erwartet

Auch eine Erklärung ihres Verteidigers wird heute erwartet. Das Gericht hat ihn gebeten, mit seiner 96 Jahre alten Angeklagten zu klären, ob frühere Zeugenaussagen von ihr in dem Verfahren eine Rolle spielen dürfen. Nach Angaben von Anwalt Wolf Molkentin war seine Mandantin bereits 1954 vor dem Prozess gegen KZ-Kommandant Paul Werner Hoppe als Zeugin gehört worden. Weitere Zeugenaussagen hatte sie 1964, 1966 und 1982 gemacht. Die Protokolle dieser Aussagen darf das Gericht jetzt nur mit Zustimmung der Angeklagten verwenden.

