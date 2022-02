Sturmtief nimmt Kurs Richtung Schleswig-Holstein Stand: 16.02.2022 17:01 Uhr Schleswig-Holstein und große Teile Norddeutschlands müssen sich auf stürmische Tage einstellen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für heute Abend herausgegeben. Sie gilt bis morgen Abend. Erste Fährfahrten wurden abgesagt.

Bereits heute Abend treffen erste orkanartige Böen auf die Nordseeküste, in der Nacht zum Donnerstag ist dann landesweit mit orkanartigen Böen zu rechnen. Besonders betroffen könnten die Inseln und Küsten sein. Hier kann es nach Angaben des NDR Wetterexperten Ronny Büttner zu schweren Sturmböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde kommen. Es werden Windstärken der Stufe 9 und 10 erwartet. "Uns wird ein ausgedehntes Sturmfeld erfassen. Auch das Binnenland ist betroffen", sagt Büttner.

Wo genau das Sturmtief seinen Höhepunkt haben wird, lässt sich hingegen noch nicht sagen. "Vor allem in Gewitternähe kann es zu schweren Orkanböen kommen. An welchen Orten sich diese Gewitter aber entwickeln, lässt sich erst ein bis zwei Stunden vor dem Ereignis feststellen", erklärt der Meteorologe.

Mögliche Einschränkungen im ÖPNV

Der Sturm wird sich laut Büttner voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag immer stärker aufbauen und von Westen in Richtung Südosten ziehen. "Der Wind wird nicht einschlafen, ganz im Gegenteil", sagt der Meteorologe von WetterWelt. Über den Tag hinweg müsse man weiterhin mit orkanartigen Böen und entsprechenden Begleiterscheinungen rechnen. "Es kann durchaus zu Ausfällen im Nah- und Fernverkehr kommen. Zudem müssen wir uns auf umgestürzte Bäume und herabfallende Äste gefasst machen", warnt der Wetterexperte.

Katastrophenfall - wer hilft wann? Wer ist dafür zuständig, den Katastrophenfall auszurufen? Wir erklären, wie es von der Meldung bis zum Einsatz läuft und woher die Helfer kommen.

Erste Reedereien sagen Fahrten ab

In Schleswig-Holstein haben die ersten Reedereien auf das angekündigte Sturmtief reagiert, das auch das nördlichste Bundesland spätestens am Donnerstag überqueren soll. Zwischen Cuxhaven und Helgoland gibt es am Donnerstag nach Angaben der Reederei Cassen Eils keine Fahrten.

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass der Fährverkehr auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt. Passagiere sollen sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren, ob ihre Fähre wie geplant fährt. Die Verbindungen zwischen Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) und den Halligen wurden bereits definitiv abgesagt.

Schulen in SH sind geöffnet

Anders als in Nordrhein-Westfalen fällt die Schule am Donnerstag nicht generell aus. Laut Bildungsministerium gilt für Schulen, was generell bei extremen Witterungslagen gilt: Eltern, die für ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch die Witterungs- und Straßenverhältnisse befürchten, können ihr Kind zu Hause behalten oder es vorzeitig vom Unterricht abholen. Der versäumte Unterrichtstag werde nicht als Fehltag erfasst, so ein Ministeriumssprecher.

Sturmflutwarnung für die Nordseeküste

Für die Nordseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat eine offizielle Sturmflut-Warnung herausgegeben. An der nordfriesischen Küste wird das Hochwasser in der Nacht zu Donnerstag demnach bis zu 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ausfallen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5 Uhr am Donnerstagmorgen. An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Ein Sturm kommt selten allein

Am späten Donnerstagnachmittag sei das Schwerste dann aber vermutlich überstanden, meint Büttner. Zeit zum Aufatmen bleibt aber kaum: Das nächste Sturmfeld baut sich laut WetterWelt bereits in der Nacht zum Sonnabend auf. Es habe eine ähnliche, vielleicht sogar größere Intensität, so Büttner.

Feuerwehr: So verhalten Sie sich während des Unwetters richtig

Die rund 1.350 Freiwilligen und vier Berufsfeuerwehren in Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Landesfeuerwehrverbandes indes gut auf die stürmische Wetterlage der kommenden Tage vorbereitet. Der Landesfeuerwehrverband in Kiel gibt wichtige Tipps, wie sich Menschen während des Sturms verhalten sollen.



Installieren Sie, wenn noch nicht geschehen, die WarnApp NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundes.

Achten Sie vor und während des Unwetters auf die Rundfunkdurchsagen.

Verlassen Sie nach Möglichkeit nicht das Haus.

Meiden Sie Wälder und Alleen.

Sollten Sie mit Ihrem Kraftfahrzeug unterwegs sein, passen Sie ihre Geschwindigkeit an.

Achten Sie auf unvorhergesehene Ereignisse, wie umherfliegende Gegenstände oder abgebrochene Äste.

Dachlasten und Anhänger sollten an stürmischen Tagen vermieden werden.

Melden Sie Gefahrenstellen und Schäden, bei denen Sie Hilfe brauchen, unter der Notrufnummer 112.

Melden Sie Schäden, von denen keine akute Gefahr ausgeht, erst nach dem Ende des Unwetters.

