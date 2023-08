Sturmtief macht Kitesurf Masters in St. Peter-Ording kompliziert Stand: 07.08.2023 19:58 Uhr Die Multivan Kitesurf Masters am Strand von St. Peter-Ording sind das größte Kitesurfevent der Welt. Wegen der aktuellen Wetterlage stehen die Veranstalter aber vor Herausforderungen.

Die Multivan Kitesurf Masters finden regelmäßig am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) statt. Am Mittwoch sollen die spektakulären Rennen beginnen. Immer vorausgesetzt, der Wind spielt mit. Doch genau der bereitet den Veranstaltern gerade erhebliche Sorgen. Denn Sturmtief "Zacharias" bringt Hochwasser und orkanartige Böen mit sich.

"Bereits seit Sonntag sind wir im Krisenmodus und sichern die Zelte und Infrastruktur. Teilweise wurde sogar wieder zurückgebaut, um die Standsicherheit zu gewährleisten", erklärt Veranstalter Matthias Regber.

Hochwasser fiel kleiner aus als erwartet

Für das Party- und Rahmenprogramm wird direkt am Strand eine ganz Zeltstadt aufgebaut. Das erwartete Hochwasser erreichte zwar am frühen Abend seinen Höhepunkt und überspülte die Fläche, ging aber schon am Abend wieder zurück. "Wir haben hier natürlich noch viel Wasser auf dem Gelände, das müssen wir loswerden, bevor wir mit dem Aufbau fortfahren können", so Regber. Alle Mitwirkenden hoffen jetzt, dass auch das restliche Wasser über Nacht weniger wird. "Uns fehlen aber 48 Stunden beim Aufbau, das wird ein hartes Stück Arbeit für unser Team, das wieder hinzubekommen", erklärt Regber weiter. Die Veranstaltung soll aber trotzdem wie geplant stattfinden.

