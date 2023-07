Sturmtief "Poly": Unwetter zieht über Schleswig-Holstein Stand: 05.07.2023 20:07 Uhr Das Sturmtief "Poly" hat Schleswig-Holstein erreicht - aber nicht ganz so heftig, wie ursprünglich erwartet. Trotzdem gab es Behinderungen im Bahnverkehr und auf den Straßen.

"Poly" hat den Norden kräftig durchgepustet. Am Nachmittag gab es vor allem an der Westküste teilweise orkanartige Böen. Auf Helgoland (Kreis Pinneberg) hat der Sturm nach NDR Informationen eine Hausfassade abgerissen. Inzwischen zieht das Sturmtief langsam in Richtung Dänemark ab. Die Unwetterwarnung vor Orkanböen für die Nordseeküste in Schleswig-Holstein gilt aber noch bis 22 Uhr.

Nordbahn stellt Verkehr ein

Bis zum frühen Abend gab es Behinderungen auf einzelnen Straßen sowie im Bahnverkehr - zum Beispiel auf der Marschbahnstrecke. Die Nordbahn hatte ihren Betrieb sogar komplett eingestellt, nachdem Bäume auf die Schienen gefallen waren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet, wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilte. Auch am Donnerstagmorgen wird es den Angaben zufolge auf den Strecken der Linie RB61, RB63, RB71 und RB82 zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Die Strecke müsse noch von umgestürzten Bäumen befreit werden, heißt es.

Sturmtief "Poly" erreicht SH Das Sturmtief "Poly" sorgte bisher in Büsum für hohe Wellen. Auf Helgoland sind einige Häuserfassaden beschädigt worden.

Weniger Einsätze als befürchtet

Die Leitstellen im Land hatten sehr viel zu tun. An vielen Orten sind Äste heruntergefallen oder Bäume umgekippt. Auf der Autobahn 210 musste die Feuerwehr gleich mehrmals ausrücken, weil Bäume auf die Fahrbahn gefallen waren. Insgesamt gab es für die Feuerwehren im Land fast 400 Einsätze - knapp die Hälfte davon waren in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg und Segeberg. Laut Polizei gibt es bisher keine Verletzten. Auch nicht, als bei Büsum (Kreis Dithmarschen) eine Windböe ein Auto erfasst hatte, das dadurch in den Graben rutschte.

In einer vorläufigen Bilanz spricht die Polizei in Schleswig-Holstein aber von einer nicht dramatischen Situation. "Es ist bisher relativ ruhig - im Gegensatz zu dem, was wir erwartet hatten", sagte eine Polizeisprecherin am frühen Abend in Flensburg. Die Meteorologen gehen davon aus, dass sich das Sturmtief nun nach und nach abschwächen wird.

Veranstaltungen vorsorglich abgesagt

Aus Sorgen vor der seit dem Vormittag geltenden Unwetterwarnung waren viele Einrichtungen im Norden geschlossen geblieben. Außerdem wurden viele Veranstaltungen und Events abgesagt - wie beispielsweise das Open-Air-Sommermusical "Viel Lärm um nichts" in Kiel-Holtenau. Der Multivan Windsurf Cup in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) startet aufgrund des Sturmtiefs erst am Freitag. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei strich am Mittwoch alle nach 13 Uhr geplanten Abfahrten von und zu den Halligen. An der Europa-Universität Flensburg wurden wegen des Sturms alle Prüfungen, die nach 12 Uhr stattfinden sollten, abgesagt.

"Poly" hat Schleswig-Holstein also nicht so heftig erwischt wie befürchtet. Anders sieht es dagegen in Niedersachsen und in den Niederlanden aus. Im niedersächsischen Landkreis Emsland und in Haarlem in den Niederlanden wurden zwei Frauen durch umgestürzte Bäume getötet.

