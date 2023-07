Sturmtief "Poly": Unwetter erreicht Schleswig-Holstein Stand: 05.07.2023 17:27 Uhr Das Sturmtief "Poly" hat Schleswig-Holstein erreicht. Die Meteorologen erwarten Orkanböen und Starkregen. Umgekippte Bäume sorgen für Behinderungen im Bahnverkehr.

Der Sturm nimmt langsam Fahrt auf - zuerst vor allem an der Westküste. Auf Helgoland (Kreis Pinneberg) haben Böen nach NDR Informationen bereits Hausfassaden abgerissen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aber fast im ganzen Norden vor Unwettern. Wegen des Sturmtiefs "Poly" sind bereits zwei Menschen ums Leben gekommen. Im niedersächsischen Landkreis Emsland und in Haarlem in den Niederlanden wurden zwei Frauen durch umgestürzte Bäume getötet.

In Schleswig-Holstein gibt es bisher nur Behinderungen auf einzelnen Straßen sowie im Bahnverkehr. Nach Angaben der Bahn ist ein Baum auf die Gleise der Marschbahnstrecke zwischen Langenhorn und Bredstedt (Kreis Nordfriesland) gefallen. Die Strecke ist deshalb zwischen Husum und Niebüll aktuell gesperrt. Weitere Behinderungen gibt es beispielsweise im Regionalverkehr zwischen Glückstadt und Elmshorn. Es kann landesweit zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Auch die Leitstellen im Land haben viel zu tun. An vielen Orten sind Äste herabgekracht oder Bäume drohen umzustürzen. Die Meteorologen sagen, wer nicht unbedingt raus muss, sollte dringend zuhause bleiben.

Amtliche Warnung für Schleswig-Holstein seit 6 Uhr

Eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen und orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern gilt bereits seit 6 Uhr. Es handelt sich um einen sogenannten Schnellläufer. NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache erklärt das Phänomen wie folgt: "Es ist ein Tief, das sehr schnell herumgeholt wird um einen Tiefkomplex." Der "riesengroße Tiefkomplex" habe sich über Skandinavien befunden und wandere jetzt ab Richtung Norden. "Häufig sind das sehr schnelle Entwicklungen, die hohe Windgeschwindigkeiten erreichen können." Eigentlich ist laut Wache solch ein Schnellläufer eher typisch für Herbst- und Winterstürme.

Windstärken bis 12 - Leitstellen sind vorbereitet

In Schleswig-Holstein wurden angesichts der extremen Sturmwarnungen schon einige Vorkehrungen getroffen. "Wir erwarten bis zu Stärke 12 teilweise im Land", warnte Sebastian Wache. Als Orkanböen gelten Windgeschwindigkeiten ab 118 Kilometern pro Stunde. "Das werden wir ziemlich verbreitet an der Westküste sehen." Die Leitstelle West will ihr Personal verdoppeln, auch die Rettungsleitstelle Holstein stockt personell auf. Die Leitstelle West bittet außerdem darum, Schadensfälle, von denen keine akute Gefahr ausgeht, erst nach dem Sturm zu melden. Beim Notruf wird zunächst per Tastendruck abgefragt, ob Menschen in Lebensgefahr sind.

Fähren zu den Halligen fallen teilweise aus

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei hatte bereits am Vormittag alle nach 13 Uhr geplanten Abfahrten von und zu den Halligen gestrichen. Am Nachmittag sollte nur noch um 14 Uhr ein Schiff von Hooge nach Langeneß und Schlüttsiel und um 15.15 Uhr von Langeneß nach Schlüttsiel abfahren. Weitere Änderungen behielt sich die Reederei vor. Die Fähre um 15.45 Uhr von Pellworm nach Strucklahnungshörn ist nach Angaben der Neuen Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH ebenso ausgefallen wie die Fähre in Gegenrichtung um 16.40 Uhr.

Feuerwehren und Ministerium warnen vor Betreten der Wälder

Die Feuerwehren erwarten viele Einsätze. Michael Bunk, der Sprecher vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, sagte NDR Schleswig-Holstein: "Momentan ist das natürlich so, dass die Bäume volles Laub tragen und für den Wind eine relativ große Angriffsfläche bieten." Allein deshalb rechnet er mit etlichen Sturmschäden. Sein Tipp an alle Menschen in Schleswig-Holstein: "Wälder und Parks meiden - da, wo viele Bäume sind. Da muss man dann in dem Moment nicht unbedingt seinen Spaziergang längs machen."

Auch das Forstministerium warnt vor dem Betreten der Wälder. Die Gefahr dafür bleibe auch nach dem Sturm bestehen. "Oft fallen angebrochene Bäume erst später um und in den Baumkronen verkeilte Äste lösen sich noch", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Der Wildpark Eekholt (Kreis Segeberg) blieb deshalb heute geschlossen - genauso wie der Stadtpark Norderstedt.

Veranstaltungen vorsorglich abgesagt

Viele Veranstaltungen und Events in Schleswig-Holstein finden heute wegen des Sturms nicht statt. So wurde beispielsweise in Kiel-Holtenau das Open-Air-Sommermusical "Viel Lärm um nichts" abgesagt. Und der Multivan Windsurf Cup in St. Peter-Ording startet aufgrund des Sturmtiefs erst am Freitag.

Keine zentralen Schulschließungen in SH

Das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein machte deutlich, dass es keine zentrale Vorgabe zu Schulschließungen gibt. Es gebe bewährte Strukturen, um bei Extremwetter-Ereignissen reagieren zu können, sagte Ministeriumssprecher David Ermes. Selbstverständlich gelte, dass Sicherheit vorgehe und die Schulen vor Ort eigenverantwortlich handeln können. "Es gilt darüber hinaus wie immer im Rahmen der Eigenverantwortung der Eltern oder der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass bei einer Gefährdung durch den Schulweg Schülerinnen und Schüler nicht zur Schule kommen müssen oder auch früher nach Hause gehen können, wenn das Wetter beziehungsweise die konkrete Situation auf dem Schulweg dies erfordern."

