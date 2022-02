Sturmtief "Philine": Sturmflutwarnung für die Nordseeküste Stand: 01.02.2022 18:51 Uhr Nach Sturmtief "Nadia" folgt jetzt "Philine". An der Nordseeküste und in Hamburg warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor einer Sturmflut.

Tief "Philine" soll den Norden Deutschlands durchpusten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Dienstag vor Böen bis zur Stärke zehn (89 bis 102 Kilometer pro Stunde). Im Mittel soll es aber bei Windstärke sieben bis acht bleiben. Das wären Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 74 Kilometer pro Stunde. Nach Vorhersage des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird es in der Nacht zum Mittwoch an der Nordsee und in Hamburg eine weitere Sturmflut geben. Direkt an der Küste und auf den nordfriesischen Inseln soll das Hochwasser anderthalb bis zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser auflaufen. Der Scheitelpunkt wird an der Nordsee nach 1 Uhr erwartet.

Sturmflut auch wieder in Hamburg

Der Wasserstand in Hamburger Elbgebiet könnte auf zwei bis zweieinhalb Meter über den des normalen Hochwassers steigen. Tiefliegende Bereiche wie der Fischmarkt würden dann ganz ordentlich unter Wasser stehen, sagte ein Sprecher. Die großen Flutschutztore aus Stahl würden erst bei einer schweren Sturmflut geschlossen. So hoch soll das Wasser jedoch nicht steigen. Der Scheitelpunkt in Hambug wird gegen 5 Uhr erwartet.

Am Wochenende weitere Sturmfluten

Zum kommenden Wochenende rechnet das Bundesamt mit einer weiteren Sturmflut, deren Ausmaße aber noch unklar sind. Am Wochenende war das Orkantief "Nadia" mit gefährlichen Böen über Nord- und Ostdeutschland hinweggefegt und hatte zum Teil heftige Schäden angerichtet. In Hamburg hatte es zwei schwere Sturmfluten gegeben. Der Wasserstand lag laut BSH zweieinhalb bis drei Meter über dem mittleren Hochwasser.

Weitere Informationen Sturm in SH: Einsatzkräfte mussten mehr als 2.000 mal ausrücken Vor allem umgestürzte Bäume, Verkehrsschilder und lose Dachteile mussten gesichert werden. Auf der Fehmarnsundbrücke kippte ein Lkw um. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.02.2022 | 19:00 Uhr