Sturmtief "Klaus" beschert Feuerwehren in SH viel Arbeit Stand: 11.03.2021 17:06 Uhr Sturmtief "Klaus" hat Schleswig-Holstein im Griff. Polizei und Feuerwehr im Land sind im Dauereinsatz. Zeitweise gibt es Probleme im Bahnverkehr.

Der Norden erlebt den ersten richtigen Sturm des Jahres. Tief "Klaus" brachte Schleswig-Holstein heftige Böen und immer wieder kräftige Regenschauer. Im ganzen Land melden die Leitstellen zahlreiche Einsätze. In Dithmarschen mussten die Helfer innerhalb von 90 Minuten 15 Mal ausrücken. In Neufeld knickte der Sturm einen Baum um, der eine Laterne umriss. In Albersdorf flog ein Trampolin aus einem Garten. In Meldorf flogen Ziegel von einem Haus auf parkende Autos. Im Kreis Schleswig-Flensburg riss der Sturm in Harrislee ein Werbeschild um. In Uetersen (Kreis Pinneberg) deckten Sturmböen ein ganzen Haus ab. Mehr als 150 Quadratmeter Dachpappe lösten sich, angeleinte Einsatzkräfte sicherten den Rest ab.

Sturmtief zieht Richtung Osten

In St. Peter Ording auf Eiderstedt drohte die Wand eines Neubaus einzustürzen. Die freiwillige Feuerwehr forderte Unterstützung des Technischen Hilfswerks an, um die Wand abzustützen. Inzwischen verschiebt sich das Sturmtief Richtung Ostholstein.

Zeitweise Probleme im Bahnverkehr

Umgestürzte Bäume blockierten vorübergehend die Bahnstrecke zwischen Rendsburg und Kiel. Eine knappe Stunde dauerte es, bis die Strecke zwischen Elmshorn und Pinneberg wieder frei war, nachdem am Mittag ein Baum auf die Gleise gestürzt war. Ein ICE konnte vor dem Hindernis anhalten.

Auch auf der Autobahn 23 kam es in Richtung Hamburg in Höhe Pinneberg Nord zu Behinderungen und einer vorübergehenden Sperrung, weil Äste auf die Fahrbahn fielen.

