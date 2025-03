Stand: 18.03.2025 15:06 Uhr Sturmflutsaison fällt ruhig aus



Die aktuelle Sturmflutsaison, die noch bis Ende März geht, ist bisher an der Westküste vergleichsweise ruhig verlaufen. Das berichtet die Leiterin des Norddeutschen Küsten- und Klimabüros am Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Allerdings sei dies kein Grund für Entwarnung, so Insa Meinke gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Langfristig würde es mehr Sturmfluten geben, die insbesondere durch den Meeresspiegelanstieg auch höher auflaufen würden. Zudem berichtete die Klimaforscherin von einem zunehmenden Winterniederschlag, der gerade in der Marsch zum Problem werden könne.

Steigender Wasserdruck von Innen wie Außen

"Solche ungünstige Konstellation mit viel Niederschlag und Sturmfluten gleichzeitig - die werden durch den Klimawandel zunehmen und wir müssen zusehen, wie wir unsere Schutzmaßnahmen, aber auch unsere ganz alltäglichen Aktivitäten darauf anpassen", sagte Insa Meinke. Matthias Reimers vom Marschenverband teilte auf Anfrage mit, sich mit der Problematik seit Jahren zu beschäftigen. Erste Projekte, mit Trockenheit wie mit Binnenhochwasser besser umzugehen, liefen - zum Beispiel in der Mieler Niederung bei Meldorf (Kreis Dithmarschen).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen