Sturmflut trifft Ostseeküste: Wasser tritt über die Ufer Stand: 14.10.2020 12:46 Uhr Für die deutsche Ostseeküste wurde eine Sturmflutwarnung herausgegeben. Starke Böen lassen die Pegel an der Ostsee stark ansteigen. Teilweise tritt das Wasser bereits über die Ufer - wie in Lübeck.

Für die gesamte Ostseeküste ist heute eine Sturmflut vorhergesagt. Die Wasserstände sollen bis 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand liegen. In der Lübecker Bucht sind sogar Wasserstände bis 1,40 Meter über dem mittleren Wasserstand möglich. Das teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sind in Schleswig-Holstein Böen der Windstärke 8 bis 9 möglich.

AUDIO: Sturmflut in SH: Wasser steigt über's Ufer (1 Min)

Wasser tritt in Lübeck über die Ufer

An der Obertrave in Lübeck ist das Wasser bereits am Mittag über die Ufer gestiegen. Fußwege und Parkbänke stehen derzeit unter Wasser. Die Stadt hatte heute Morgen nochmal dazu aufgerufen, unbedingt die Autos in Wassernähe umzuparken. Auch in Kiel sorgt der Sturm für hohe Pegelstände. Die Fährlinie hat ihren Betrieb auf der Kieler Förde am Vormittag eingestellt. Das Wasser wird in den nächsten Stunden weiter steigen. Erst am Nachmittag wird der Scheitelpunkt erwartet und frühestens am Abend beruhigt sich die Lage dann wieder.

Weitere Informationen Sturmflut erreicht Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns An der Ostseeküste werden heute erhöhte Wasserstände erwartet. Insbesondere auf dem Greifswalder Bodden kann es "wild" zugehen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2020 | 12:00 Uhr