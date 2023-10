Sturmflut an der Ostseeküste in SH: Höhepunkt um Mitternacht Stand: 20.10.2023 08:11 Uhr Ein Sturmtief sorgt für Hochwasser an der Ostsee in Schleswig-Holstein, besonders in Flensburg. Hier werden Wasserstände von bis zu zwei Meter über dem Normalwert erwartet - die höchsten seit mehr als 100 Jahren. In Schleswig ist die Lage bereits kritisch.

Schleswig-Holstein bereitet sich auf eine schwere Sturmflut an der Ostsee vor. Sie soll heute gegen Mitternacht ihren Höhepunkt erreichen. An der gesamten schleswig-holsteinischen Küste werde der Wasserstand 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Hotspot werde die Flensburger Förde sein. Dort könnte das Wasser auf 2 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Das wären die höchsten Pegelstände seit mehr als 100 Jahren. Weiter südlich und östlich werden die Wasserstände niedriger liegen, sagte die Sprecherin.

In Schleswig sind große Flächen überflutet

In Schleswig wurde die Bevölkerung bereits am Morgen vor Hochwasser gewarnt. Im Stadtgebiet stiegen die Pegelstände in der Nähe der Schlei an, teilte die Kooperative Leitstelle Nord mit. Es komme zu Überschwemmungen, insbesondere der Straßen. Nach Angaben des Kreises Schleswig-Flensburg sind auch größere Flächen im Bereich der "Freiheit" direkt an der Schlei überflutet. Die Leitstelle empfiehlt unter anderem, betroffene Gebiete zu meiden oder weiträumig zu umfahren und keine Straßen zu befahren, die mit Wasser bedeckt sind. Strom und Heizungen sollten in gefährdeten Räumen abgeschaltet sowie Abflüsse und Schächte frei gehalten werden, damit das Wasser abfließen könne.

Sturmwarnung von 12 Uhr bis Samstagnacht

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Die Warnung gilt von heute, 12 Uhr, bis Samstagmorgen, 2 Uhr. NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Ronny Büttner sagte, "der Höhepunkt, was Windentwicklung, Regen und Sturm betrifft, wird ab dem Nachmittag bis weit in die Nacht hinein stattfinden". Für Flensburg rechnet auch er mit einer "außergewöhnlichen" Hochwassersituation.

Nach Angaben des BSH beginnt an der Ostseeküste eine Sturmflut bei einem Wasserstand von einem Meter über dem Normalwert. Ab 1,25 Meter wird von einer mittleren Sturmflut und ab 1,5 Metern von einer schweren Sturmflut gesprochen. Steigt das Wasser um mehr als zwei Meter, ist das eine sehr schwere Sturmflut.

Umweltminister Goldschmidt ruft zur Vorsicht auf

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), der auch für den Küstenschutz zuständig ist, rief die Küstenanwohner zur Vorsicht auf. Er appelliere "an alle an der Ostseeküste lebenden Menschen, sich gut zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen", erklärte Goldschmidt. Mit einer möglichen Dauer von bis zu 40 Stunden könnte die Sturmflut deutlich länger anhalten als ähnliche Unwetterereignisse 2017 und 2019. Strandwälle wie an der Schleimündung könnten überflutet werden. Auch sei mit Strandausräumungen und Steiluferabbrüchen zu rechnen. Fehmarns Bürgermeister Weber mahnte: Wer seine Wohnung oder sein Haus nicht unbedingt verlassen müsse, solle doch bitte drinnen bleiben.

Strandzugänge sind zum Teil mit Sandsäcken versperrt

Am Flensburger Hafen waren die Parkplätze heute Morgen komplett überspült, in ein Hotel war zum Teil Wasser eingedrungen. In der Lübecker Altstadt war die Lage noch entspannt, an der Obertrave war die Straße an einigen Stellen überschwemmt. Viele Türen waren mit Schottwänden bis in Hüfthöhe gesichert. In Travemünde auf dem Priwall, in Scharbeutz und Heiligenhafen sind die Strandzugänge mit großen Sandsäcken versperrt. Der Hansa-Park in Sierksdorf hat heute geschlossen.

So sah die Lage bis Donnerstagabend aus

Bis zum Donnerstabend stiegen die Pegelstände in mehreren Orten, etwa in Flensburg, aber auch in Eckernförde oder Schleimünde bei Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bereits auf 1,20 bis 1,35 Meter über dem Normalwert. Erste Uferbereiche und Straßen wurden überschwemmt und die Schleifähre Missunde hat ihren Betrieb eingestellt. In Lübeck und Travemünde wurden etwa einem Meter über dem Normalwert erreicht, in Kiel lagen die Werte etwas höher, bei 1,15 Meter über dem mittleren Wasserstand.

BSH geht von Jahrhundertflut aus

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt bis Sonnabend vor einer schweren Sturmflut an der deutschen Ostseeküste. In Schleswig-Holstein erwartet das BSH Wasserstände höher als 1,5 Meter über dem mittleren Wasserstand. Diese können, so das Amt, bis zu 48 Stunden andauern.

In der Flensburger Förde steigen die Pegel laut BSH sogar bis zu zwei Meter über den mittleren Wasserstand. Dort wird voraussichtlich der höchste Wasserstand seit über 100 Jahren eintreten. Zum Vergleich: Bei der letzten Sturmflut im Januar 2019 stieg das Wasser in Flensburg auf 1,68 Meter über den mittleren Wasserstand an.

Flensburg: Parkplatz vollgelaufen

In Flensburg trat die Förde gegen Donnerstagmittag erstmals über die Ufer und überschwemmte erste Straßenzüge. Am Donnerstagabend lag der Pegel laut BSH 1,40 Meter über den mittleren Wasserstand. In der Nacht zum Freitag überspülte das Wasser den Parkplatz am Hafen vollständig und drang auch in ein Hotel ein. Die Feuerwehr musste außerdem wegen umgestürzter Bäume und zwei vollgelaufenen Kellern ausrücken.

Die Stadt teilte auf ihrer Internetseite mit, dass die vom Hochwasser betroffenen Straßenzüge am Hafen durch das Technische Betriebszentrum gesperrt werden. Am Wasser abgestellte Fahrzeuge sollten unbedingt entfernt werden. Die Stadt bittet außerdem darum, das betroffene Gebiet zu umfahren. Die Regionalleitstelle veröffentlichte eine Gefahreninformation und gab ebenfalls bekannt, dass betroffenen Straßenzüge am Hafen gesperrt werden.

Kreis Schleswig-Flensburg: Sandsäcke verteilt

Im Kreis Schleswig-Flensburg wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes am Donnerstag 10.000 Sandsäcke ausgeliefert - vor allem nach Langballig, Arnis und Kappeln. Der Katastrophenschutz des Kreises arbeitet eng mit den Feuerwehren und dem Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) zusammen. Teilweise werden Parkplätze an beliebten Stränden gesperrt, damit keine Menschen dorthin fahren und sich möglicherweise in Gefahr bringen.

Kiel: Kiellinie gesperrt

Auch in der Landeshauptstadt Kiel bereitet man sich auf das Hochwasser vor: In der Kieler Förde werden für Sonnabend Wasserstände von bis zu 1,70 Meter über den mittleren Wasserständen erwartet. Die Stadt sperrt als Vorsichtsmaßnahme die Kiellinie ab Freitag um 15 Uhr bis voraussichtlich Sonnabendvormittag für den Autoverkehr. Am Falckensteiner Strand gilt eine Sperrung für den Deichweg.

Bereits am Donnerstag hat die Sturmflut rund 100 Strandkörbe in Kiel-Schilksee überschwemmt. Die schweren Strandmöbel drohten in die Förde abzutreiben, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute waren am Abend auf dem überfluteten Strandabschnitt im Einsatz, um die Strandkörbe aus dem Wasser zu bergen.

Lübecker Bucht: Strände überspült

Am Traveufer gaben sich Anwohnerinnen und Anwohner am Donnerstag noch betont entspannt. Das Wasser war zunächst nur ein wenig über die Uferböschung getreten. In Scharbeutz ist der Strand am frühen Nachmittag schon fast komplett überspült, ebenso in Timmendorfer Strand und Grömitz. In Heiligenhafen sind Strandzugänge mit großen Sandsäcken versperrt worden. Auf Fehmarn sind inzwischen die Stege im Yachthafen von Burgtiefe überschwemmt. Hier kommen außerdem unter anderem 400 Meter lange Schlauchbahnen als Ersatzdeiche zum Einsatz. Wegen der Sturmwarnung fallen zudem nicht nur viele Außenveranstaltungen aus - auch der Hansa-Park in Sierksdorf bleibt am Freitag geschlossen.

Lübeck: Überschwemmungen erwartet

Bereits am Donnerstagabend steht das Wasser in der Lübecker Bucht mehr als einen Meter über dem mittleren Wasserstand. Bis Mitternacht haben die Modelle des BSH dort einen Pegel von bis zu 120 Zentimetern über dem Mittleren Wasserstand errechnet. Im Laufe des Freitags könnten es demnach sogar 170 Zentimeter werden. Der Hochwasserscheitelpunkt wird am Freitagabend oder in der Nacht zu Sonnabend erwartet. Anwohner haben vorsorglich ihre Türen mit Schottwänden gesichert.

Steigt der Wasserstand mehr als einen Meter über den mittleren Wasserstand, werde die Straße Obertrave überschwemmt, so die Stadt. Ab 1,30 Meter drohen erste Häuser überschwemmt zu werden - betroffen wären dann zuerst die Wallstraße, die Travepromenade und der Priwall. Bei 1,50 Metern wird der Fischereihafen Travemünde überschwemmt, auf dem Priwall wird die Mecklenburger Landstraße an der Landesgrenze gesperrt und mehrere Straßenzüge an der Obertrave/Wallstraße werden gesperrt. Bei 1,80 Metern über dem Normalwert stellt die Priwallfähre ihren Betrieb ein.

Schleswig: Vorbereitungen laufen

Auch die Stadt Schleswig wird durch die Lage an der Schlei betroffen sein, denn die Schlei ist ein Meeresarm und bekommt Ostseewasser. Die Stadt bereitet sich auf zwei Szenarien vor: Entweder wird die Flutwelle aus der Ostsee auf halbem Weg zwischen Ostsee und Schlei abgeschwächt oder die Pegelstände erreichen auch am Hafen in Schleswig bis zu 1,30 Meter über dem Normalwert.

Wasserstandsprognosen für die Ostseeküste

Nach Angaben des Bundesamts für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) besteht die Gefahr einer Sturmflut bis Sonnabendnachmittag. Meteorologe Sebastian Wache rechnet mit zwei Peaks: "Der erste in der Nacht zum Freitag mit Pegelständen von 1,40 bis 1,50 Metern. Dann lässt der Wind etwas nach und das Wasser geht leicht zurück. Der zweite kommt in der Nacht von Freitag auf Sonnabend mit einem Wasserstand von zwei Metern oder sogar höher."

Das sind die Höchstwerte der Prognose für Sonnabend:



Flensburg: bis zu 1,90 bis 2,00 Meter am Sonnabend

Flensburg: bis zu 1,90 bis 2,00 Meter am Sonnabend Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg): 1,80 bis 1,85 Meter am Sonnabend

Langballigau (Kreis Schleswig-Flensburg): 1,80 bis 1,85 Meter am Sonnabend Leuchtturm Kalkgrund: 1,75 bis 1,80 Meter am Sonnabend

Leuchtturm Kalkgrund: 1,75 bis 1,80 Meter am Sonnabend Schleimünde (Kreis Schleswig-Flensburg): 1,70 bis 1,75 Meter am Sonnabend

Schleimünde (Kreis Schleswig-Flensburg): 1,70 bis 1,75 Meter am Sonnabend Eckernförde: 1,75 bis 1,80 Meter am Sonnabend

Eckernförde: 1,75 bis 1,80 Meter am Sonnabend Kiel-Leuchtturm: 1,65 bis 1,70 Meter am Sonnabend

Kiel-Leuchtturm: 1,65 bis 1,70 Meter am Sonnabend Kiel-Holtenau: 1,65 bis 1,70 Meter am Sonnabend

Kiel-Holtenau: 1,65 bis 1,70 Meter am Sonnabend Heiligenhafen (Kreis Ostholstein): 1,50 Meter am Sonnabend

Heiligenhafen (Kreis Ostholstein): 1,50 Meter am Sonnabend Marienleuchte auf Fehmarn (Kreis Ostholstein): 1,40 bis 1,45 Meter am Sonnabend

Marienleuchte auf Fehmarn (Kreis Ostholstein): 1,40 bis 1,45 Meter am Sonnabend Neustadt (Kreis Ostholstein): 1,50 bis 1,60 Meter am Sonnabend

Neustadt (Kreis Ostholstein): 1,50 bis 1,60 Meter am Sonnabend Travemünde: 1,50 bis 1,60 Meter am Sonnabend

Travemünde: 1,50 bis 1,60 Meter am Sonnabend Lübeck: 1,55 bis 1,65 Meter am Sonnabend

Stand: 19:00 Uhr 19.10.2023

Das BSH arbeitet nach eigenen Angaben mit verschiedenen Modellprognosen. Es handelt sich um keine offiziellen Wasserstandsvorhersagen.

Orkanartige Böen ab Freitagmittag

In den kommenden Tagen könnte das Wasser noch höher steigen, denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt ein Sturmtief über Schleswig-Holstein vorher. Für Donnerstag ging der DWD von Sturmböen mit 65 km/h aus, teilweise auch bis zu 85 km/h. Ab Freitagmittag werden dann orkanartige Böen mit bis 110 km/h vorhergesagt. Der DWD warnt davor, dass zum Beispiel Bäume entwurzelt oder Dachziegel herabfallen könnten, auch von Gerüsten sollte Abstand gehalten werden. Wer nicht muss, sollte sich nicht im Freien aufhalten. Die Warnung gilt bis Sonnabendmorgen.