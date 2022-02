Sturm reißt Flügel eines Windrades bei Büttel ab Stand: 07.02.2022 12:42 Uhr Mit welcher Kraft ein Sturmtief über das Land fegt, wird nicht nur an den umgestürzten Bäumen sichtbar. Am Wochenende stürzte wegen des Windes ausgerechnet der Flügel eines Windrades in die Tiefe.

Die Reste des glasfaserverstärkten Kunststoffes und lange Schrauben ragen dort in die Luft, wo eigentlich der komplette Flügel eines Windrades montiert sein sollte. Doch der liegt zerbrochen auf dem Acker. Rund 50 Meter ist das Teil am Wochenende zwischen Büttel und St. Margarethen im Kreis Steinburg in die Tiefe gestürzt. Der Flügel hielt dem Sturm nicht mehr stand und brach einfach ab.

Windkraftanlage muss aufwendig repariert werden

Mit großer Wucht schlug das Rotorblatt der Windkraftanlage auf dem Feldboden auf und hinterließ eine tiefe Furche. Da die Anlage auf freiem Feld steht, ist niemand verletzt worden oder gefährdet gewesen, hieß es von der Polizei. Ein Techniker hatte den Vorfall am späten Sonnabend gemeldet.

Offenbar ist die Anlage auch nicht in Betrieb gewesen, sodass keine größeren Schäden durch das fehlende Rotorblatt entstanden sind, so die Beamten weiter. Der abgebrochene Flügel muss zunächst mit einem Kran geborgen und abtransportiert werden. Bis die Anlage wieder Strom produzieren kann und ein neuer Flügel montiert worden ist, werden vermutlich ein paar Wochen vergehen. Zur Ursache und Schadenshöhe konnte der Betreiber noch keine Angaben machen.

