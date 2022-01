Sturm in SH: Mehr als 1.000 Einsätze und starke Windböen Stand: 30.01.2022 10:05 Uhr "Nadia" hat in Schleswig-Holstein bisher zu mehr als 1.000 Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten geführt. Außerdem fielen Züge und Fährverbindungen aus.

Auf Sylt waren die Sturmböen besonders heftig. Dort wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Geschwindigkeiten bis zu 128 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Leitstelle in Bad Oldesloe meldete am Sonntagmorgen knapp 400 sturmbedingte Einsätze. Hauptsächlich ging es um umherfliegende Baken, umgestürzte Bauzäune und umgekippte Bäume. Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde musste die Dänischenhagener Straße zwischen Strande und Stohl am Samstagabend in beiden Richtungen wegen eines umgestürztes Baums gesperrt werden.

Laster kippt auf Fehmarnsundbrücke um

In der Region Lübeck verzeichnete die Polizei seit Samstagmorgen 350 Einsätze. Unter anderem kippte ein 3,5 Tonnen schwerer Laster auf der Fehmarnsundbrücke um. Mittlerweile ist diese voll gesperrt. Auch ein Auto sei auf der Brücke verunglückt - wegen des starken Windes könnten aber keine Abschleppfahrzeuge zur Unfallstelle fahren, teilte die Polizei mit.

Außerdem stürzte ein Baum auf die Autobahn 21. Acht Menschen wurden dabei leicht verletzt. Auch die Regionalleitstelle Mitte, die für Kiel sowie die Kreise Rendsburg Eckernförde und Plön zuständig ist, musste bis zum Morgen 387 Mal ausrücken. Meist sei es dabei um umgestürzte Bäume oder herabfallende Dachziegel gegangen, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Die nördlichste Regionalleitstelle der Feuerwehr verzeichnete für Flensburg, Schleswig und Husum 159 Einsätze - bei der Polizeileitstelle West in Elmshorn waren es 130.

Noch immer sind die Einsatzkräfte vielerorts mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Kitesufer treibt ab

Menschen kamen nach bisherigen Informationen nicht ernsthaft zu Schaden. Im Bereich Kappeln wollte am Sonnabend jedoch ein Kitesurfer den Wind ausnutzen. Er trieb ab. Ein Schiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) war aber in der Nähe und konnte ihn unverletzt retten.

Reetdachhaus brennt nieder

In Dollerup (Kreis Schleswig-Flensburg) brannte in der Nacht zu Sonntag ein Reetdachhaus nieder. Wie die Polizei mitteilte, weckte der Hund die Bewohner, sodass sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. In dem Haus lebte den Angaben zu Folge eine Mutter mit zwei Kindern. Die Feuerwehr war bis in den Sonntagmorgen mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Problem: der Wind fachte das Feuer immer wieder an. Das Gebäude wurde vollständig zerstört. Erste Schätzungen zum Sachstand belaufen sich laut Polizei auf 250.000 Euro. Zur Brandursache war zunächst noch nichts bekannt.

Ausfälle bei der Bahn

Im Zugverkehr gab es laut Deutscher Bahn auf der Strecke zwischen Itzehoe und Hamburg sowie zwischen Heide und Itzehoe Verspätungen oder Ausfälle wegen umgestürzter Bäume. Auch auf weiteren Strecken, wie zwischen Kiel und Eckernförde, Lübeck und Kiel sowie Hamburg und Kiel, kam es zu Behinderungen. Der gesamte Bahnverkehr war gestern Abend für etwa 50 Minuten komplett unterbrochen. Auch danach gab es noch viele Störungen im Regional- und Fernverkehr, wie etwa zwischen Berlin und Hamburg oder zwischen Bremen und Hamburg. Der Grund waren meist umgestürzte Bäume. Im Moment sind vor allem noch viele Regionalverbindungen betroffen. Die Bahn informiert auf ihrer Webseite über den aktuellen Stand.

Fähren fahren nicht

Die Fähren zu den nordfriesischen Inseln und Halligen blieben und bleiben wegen des Sturms in den Häfen. Betroffen sind zum Beispiel die Verbindungen der Hallig-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) und die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen.

DWD warnt vor Sturmflut

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt an der gesamten norddeutschen Küste, im Norden Schleswig-Holsteins und in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns bis zum Vormittag vor orkanartigen Böen und einzelnen Orkanböen. Bis zum Nachmittag muss mit einer schweren Sturmflut gerechnet werden.

An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Laut Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) war es in der Nacht im Hamburger Elbgebiet zu einer schweren Sturmflut gekommen - diese setzte den Fischmarkt in St. Pauli unter Wasser.

Niedrigwasser an Ostsee am Sonnabend

Der Wind aus nord-westlicher Richtung sorgte nicht nur für Hochwasser an der Nordsee, sondern auch für Niedrigwasser an der Ostsee. So wurde am Samstagabend das Wasser aus der Flensburger Förde in die offene See gedrückt. An der Spitze des Flensburger Hafens lagen einige Schiffe auf Grund. Erst am Sonntagmorgen drückt das Wasser wieder zurück in die Innenförde - dann droht Hochwasser.

Heute soll der Wind schwächer werden

Laut DWD lässt der Wind heute im Tagesverlauf nach, der Tag verlaufe dann überwiegend recht freundlich - bei Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad. In der Nacht zum Montag und am Montag soll ein Tief für Regen und Schnee oberhalb von 200 bis 400 Metern sorgen.

Feuerwehr Plön: So verhalten Sie sich während des Unwetters richtig

Der Kreisfeuerwehrverband Plön gibt wichtige Tipps, wie sich Menschen während des Sturms verhalten sollen.



Installieren Sie, wenn noch nicht geschehen, die WarnApp NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundes.

Achten Sie vor und während des Unwetters auf die Rundfunkdurchsagen.

Verlassen Sie nach Möglichkeit nicht das Haus.

Meiden Sie Wälder und Alleen.

Sollten Sie mit Ihrem Kraftfahrzeug unterwegs sein, passen Sie ihre Geschwindigkeit an.

Achten Sie auf unvorhergesehene Ereignisse, wie umherfliegende Gegenstände oder abgebrochene Äste.

