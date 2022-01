Sturm fegt über den Norden - Erste Einsätze in SH Stand: 29.01.2022 19:52 Uhr Der Sturm fegt aktuell über Schleswig-Holstein. Die Rettungsleitstellen melden erste Einsätze. Vor allem beseitigen die Feuerwehren aktuell umgestürzte Bäume und lose Dachteile.

In Kiel und im Umland mussten die Helfer bislang etwa 60 Mal raus, im Bereich der Leitstelle West sogar mehr als 100 Mal. Im Bereich Kappeln wollte ein Kitesurfer den Wind ausnutzen. Er trieb dann aber ab. Zum Glück war ein Schiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in der Nähe und konnte ihn unverletzt retten.

Ein Sprecher der unter anderem für Kiel, Neumünster und Rendsburg zuständigen Regionalleitstelle Mitte sagte am Abend: "Wir haben total Land unter wegen des Sturms." Die Einsatzkräfte wurden beispielsweise wegen herabfallender Dachziegel, umgestürzter Bäume oder verwehter Planen gerufen. Die Leitstelle West in Elmshorn berichtete ebenfalls von diversen Einsätzen. "Alles, was ich auf meinem Schirm sehe, hat mit dem Sturm zu tun", sagte ein Sprecher.

Umgekippte Bäume behindern Zugverkehr

Im Zugverkehr gab es laut Deutscher Bahn auf der Strecke zwischen Itzehoe und Hamburg sowie zwischen Heide und Itzehoe Verspätungen oder Ausfälle wegen umgestürzter Bäume. Auch auf weiteren Strecken wie zwischen Kiel und Eckernförde, Lübeck und Kiel sowie Hamburg und Kiel kam es zu Behinderungen.

Fährverbindungen fallen aus

Die Fährverbindungen der Hallig-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) fallen wegen des Sturms aus. Zudem sind laut Reederei Verbindungen ab Föhr, Amrum und Dagebüll betroffen. Für die Fahrten der Hallig-Linie von und nach Hooge gebe es am Sonntag Ersatzverbindungen um 14 Uhr ab Schlüttsiel und um 15.15 Uhr ab Langeneß. Je nach tatsächlicher Wetterlage könne es laut W.D.R. weitere Fahrplanänderungen geben. Die Elbfähre Glückstadt - Wischhafen stellt witterungsbedingt ab 21 Uhr den Betrieb ein.

Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde

Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt für die gesamte norddeutsche Küste. Der Höhepunkt des Sturms wird demnach in der Nacht zum Sonntag erwartet. Dann können in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde auftreten. Vor allem an der Ostseeküste könne es aus Südwest, später West auch einzelne Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Das entspricht Windstärke 12.

BSH warnt vor Sturmflut

An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste und an der Elbe kann es laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Nacht zu Sonntag eine Sturmflut geben. Am stärksten könnte sich das in Hamburg bemerkbar machen, wo ein Stand von etwa 2,2 Metern über dem normalen Hochwasser erwartet wird. In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) könnte knapp die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem normalen Hochwasser erreicht werden.

Sonntag soll der Wind schwächer werden

Laut DWD lässt der Wind am Sonntag im Tagesverlauf nach, der Tag verlaufe dann überwiegend recht freundlich - bei Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad. In der Nacht zum Montag und am Montag soll ein Tief für Regen und Schnee oberhalb von 200 bis 400 Metern sorgen.

Feuerwehr Plön: So verhalten Sie sich während des Unwetters richtig

Der Kreisfeuerwehrverband Plön warnt vor dem Sturm und gibt wichtige Tipps, wie sich Menschen verhalten sollen.



Installieren Sie, wenn noch nicht geschehen, die WarnApp NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundes.

Achten Sie vor und während des Unwetters auf die Rundfunkdurchsagen.

Verlassen Sie nach Möglichkeit nicht das Haus.

Meiden Sie Wälder und Alleen.

Sollten Sie mit Ihrem Kraftfahrzeug unterwegs sein, passen Sie ihre Geschwindigkeit an.

Achten Sie auf unvorhergesehene Ereignisse, wie umherfliegende Gegenstände oder abgebrochene Äste.

AUDIO: Sturmwarnung: Viele Fähren fahren nicht (1 Min) Sturmwarnung: Viele Fähren fahren nicht (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2022 | 18:00 Uhr