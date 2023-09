Sturm: Fähren auf Nordseeinseln und Halligen fielen aus Stand: 19.09.2023 19:26 Uhr Wegen des angekündigten Hochwassers wurden am Dienstag mehrere Fährverbindungen gestrichen, bei anderen änderten sich Fahrpläne und -zeiten.

Am Dienstag war es an Schleswig-Holsteins Westküste stürmisch, am Abend soll der Wind noch einmal deutlich zunehmen. Der Deutsche Wetterdienst sagte in exponierten Lagen an der Nordseeküste Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis 85 Kilometern pro Stunde voraus, am Nachmittag auch bis zu 100, in Nordfriesland bis zu 110 Kilometer pro Stunde. In der Nacht zum Mittwoch soll der Wind zwar langsam abnehmen, an der Nordsee sind aber bis zum Morgen Sturmböen möglich.

Die Neue Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH wies deshalb darauf hin, dass die Fähren von Pellworm ab 17.35 Uhr und die Fähren ab Nordstrand ab 18.30 ausfallen. Die letzten Verbindungen starteten um 15.45 von Pellworm und um 16.40 von Nordstrand. Das Unternehmens RDC berichtete von Verzögerungen beim Autozug nach Sylt.

Ausfälle zwischen Dagebüll, Föhr und Amrum

Auch auf der Föhr-Amrum-Linie kam es wegen des Wetters zu Änderungen. Die Fähre um 15.15 von Föhr nach Dagebüll (Nordfriesland) fuhr etwa eine halbe Stunde früher, die Verbindungen um 16.30 und um 17.40 fielen aus. Als Ersatz fuhr eine Fähre um 18 Uhr von Föhr nach Dagebüll. Die Fähre von Föhr nach Amrum, die fahrplanmäßig um 19 Uhr fahren würde, fuhr eine Stunde später um 20 Uhr.

Eingeschränkte Fährverbindungen zu Halligen

Von der Hallig Langeneß nach Hooge und Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) ging die Verbindung nicht wie geplant um 15.15 Uhr, sondern bereits um 13 Uhr. Von Hooge war die Abfahrt nach Schlüttsiel statt 16 Uhr bereits um 13.45 Uhr. Die Fähre von Schlüttsiel nach Hooge und Langeneß um 18 Uhr bzw. von Hooge nach Langeneß um 19 Uhr fiel aus.

Alle Fahrten ab Büsum fallen aus

Auch in Büsum (Kreis Dithmarschen) sagte die Reederei Adler & Eils alle Fahrten am Dienstag und Mittwoch ab. Das betraf demnach sowohl die Fahrten zur Insel Helgoland mit der MS "Fair Lady", Fahrten zur Seehundbank als auch Fangfahrten. Die Fahrten der "Adler Jet" von Wilhelmshaven und Hooksiel in Niedersachsen am Mittwoch fallen aus.



Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.09.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Extremwetter