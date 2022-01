Sturm: Auch mehrere Fährverbindungen fallen aus Stand: 29.01.2022 16:43 Uhr Es weht bereits heftig an den norddeutschen Küsten. Die Fährverbindungen der Hallig-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) fallen aus.

Am Samstagnachmittag und am Sonntag sind zudem Verbindungen ab Föhr, Amrum und Dagebüll betroffen, wie die Reederei auf ihrer Website mitteilt. Für die Fahrten der Hallig-Linie von und nach Hooge gebe es am Sonntag Ersatzverbindungen um 14 Uhr ab Schlüttsiel und um 15.15 Uhr ab Langeneß. Ja nach tatsächlicher Wetterlage könne es laut W.D.R. weitere Fahrplanänderungen geben.

Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für die gesamte norddeutsche Küste herausgegeben. Der Höhepunkt des Sturms wird demnach in der Nacht zum Sonntag erwartet. Dann können in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde auftreten. Vor allem an der Ostseeküste könne es aus Südwest, später West auch einzelne Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Das entspricht Windstärke 12.

BSH warnt vor Sturmflut

An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste und an der Elbe kann es laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Nacht zu Sonntag eine Sturmflut geben. Am stärksten könnte sich das in Hamburg bemerkbar machen, wo ein Stand von etwa 2,2 Metern über dem normalen Hochwasser erwartet wird. In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) könnte knapp die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem normalen Hochwasser erreicht werden.

Sonntag soll der Wind schwächer werden

Laut DWD lässt der Wind am Sonntag im Tagesverlauf nach, der Tag verlaufe dann überwiegend recht freundlich - bei Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad. In der Nacht zum Montag und am Montag soll ein Tief für Regen und Schnee oberhalb von 200 bis 400 Metern sorgen.

