Stand: 23.04.2025 07:52 Uhr Stundenlange Sperrung nach Lkw-Unfall in Dammfleth

In Dammfleth (Kreis Steinburg) hat es am Dienstagnachmittag (22.04.) einen Lkw-Unfall gegeben. Der Fahrer eines 40-Tonners kam nach Angaben der Polizei auf einer Landstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, sodass der Lastwagen umkippte und im Graben landete. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug hatte Betonteile geladen. Sie mussten anschließend geborgen werden, sodass der gesamte Bereich zwischen B5 und Hochfeld von 15.15 Uhr bis 0.50 Uhr gesperrt wurde.

Noch vor der Bergung mussten gut 1.000 Liter Dieselkraftstoff umgepumpt werden. Nach Angaben der Feuerwehr drohte der Kraftstoff auszulaufen. Deswegen wurde auch die Wasserbehörde informiert.

