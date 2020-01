Stand: 15.01.2020 16:31 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Stürmischer Morgen an der Westküste

Die erste Sturmflut des Jahres hat am Mittwoch stellenweise für Probleme an der Nordseeküste gesorgt. In den Morgenstunden mussten Fähren nach Föhr und Pellworm abgesagt werden. Die Promenade in Dagebüll war überflutet. Heftig hat es auch Sylt getroffen. Auf der Insel wurden Windgeschwindigkeiten mit Spitzen von 92 Kilometern pro Stunde gemessen. An den Küsten vor Hörnum, Kampen und List wurden Teile mehrerer Sanddepots durch den starken Wind abgetragen. Das berichtet ein Sprecher des Landesamtes für Küstenschutz. In den frühen Morgenstunden stand das Wasser an der Nordseeküste rund 1,70 Meter über dem mittleren Tiede-Hochwasser.

Stürmischer Morgen in Nordfriesland Schleswig-Holstein Magazin - 15.01.2020 19:30 Uhr An der nordfriesischen Küste hat es am Mittwoch eine Sturmflut gegeben. Unter anderem stand der Fähranleger in Dagebüll mit seinen Schiffen zu den Inseln Amrum und Föhr teilweise unter Wasser.







