Stand: 28.05.2024 10:10 Uhr Studierenden-Kurzfilm aus Flensburg erfolgreich

Der Kurzfilm "Flensburg Süßbitter" über die Kolonialgeschichte der Stadt hat es geschafft, auf vielen Festivals ins Programm genommen zu werden. Das hat die Hochschule Flensburg mitgeteilt. Der Film stammt von fünf Studierenden des Bachelor-Studiengangs "Film und Media Arts". Er lief bereits auf den Nordischen Filmtagen in Lübeck, beim Filmfest SH in Kiel, beim BalticMotion-Empfang der Landesregierung auf der Berlinale und beim Cinemare-Festival. In Rostock gewannen die Studierenden den Hauptpreis. Sie hoffen nun auf den Deutschen Jugendfilmpreis, der in anderthalb Wochen in Duisburg vergeben wird.

