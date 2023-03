Studierende können jetzt Energiekostenpauschale beantragen Stand: 15.03.2023 05:00 Uhr Im September 2022 ist sie angekündigt worden, nun ist es soweit: Ab heute können Studierende die Einmalzahlung des Bundes in Höhe von 200 Euro beantragen.

Beantragen können das Geld alle Personen, die am 1. Dezember 2022 an einer Universität oder Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachausbildung waren, die mindestens zwei Jahre geht. Es wird steuer- sowie sozialversicherungsfrei ausgezahlt. Eine zentrale digitale Antragsplattform gewährleistet eine bundesweite Einheitlichkeit bei der Antragstellung.

Energiepreispauschale auch für deutsche Studierende im Ausland

Um die 200 Euro zu bekommen, müssen Studierende und Berufsschülerinnen und -schüler sich ein sogenanntes Bund-ID-Konto anlegen - damit können sie dann auf dem Portal den Antrag stellen. Auch Dual- oder Teilzeitstudierende oder diejenigen, die in dem Zeitraum ein Urlaubssemester gemacht haben, sollen das Geld bekommen. Wichtig ist ein Wohnsitz der Antragstellerin oder des Antragstellers in Deutschland.

Empfängerinnen und Empfänger von BAföG erhalten das Geld nicht automatisch, sondern müssen sich ebenfalls über die Plattform registrieren. Ob jemand im vergangenen Jahr schon die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen hat, ist dabei egal. Und - zumindest in Schleswig-Holstein - ist auch irrelevant, ob jemand in Deutschland oder im EU-Ausland studiert oder zur Schule geht.

Kritik von Bildungsministerin Prien an Verfahrensdauer

Zuvor hatte es Kritik an der langen Umsetzungsdauer der bereits im September vergangenen Jahres beschlossenen Energiekostenpauschale für Studierende gegeben, unter anderem von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Das Problem sei nicht der Föderalismus gewesen, "sondern das planlose Versprechen des Bundes im September 2022 ohne Konzept und Absprachen". Zudem kritisierte Prien, das Bundesgesetz sei mit den Ländern nicht abgestimmt worden.

Alle Informationen zum Antrag finden Sie auf der Webseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung www.einmalzahlung200.de.

