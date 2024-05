Stand: 28.05.2024 11:41 Uhr Studie: extreme Hitze belastet Schleswig-Holsteiner am meisten

Eine repräsentative Umfrage der AOK hat ergeben, dass bundesweit niemand so schlecht mit Hitze umgehen kann, wie die Menschen in Schleswig-Holstein. Insgesamt 10.000 Menschen aus Deutschland wurden dafür befragt. Ist es länger heiß und liegen die Temperaturen höher als 30 Grad, bereitet das 47 Prozent der Schleswig-Holsteiner Probleme und Sorgen. Die AOK-Studie zeigt auch, welche gesundheitlichen Beschwerden Extrem-Temperaturen auslösen: allen voran Erschöpfung gefolgt von Kopfschmerzen. In Schleswig-Holstein sind im Sommer 2022 nach Angaben der Krankenkasse 220 Menschen infolge von Hitze gestorben.

