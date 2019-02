Stand: 26.02.2019 11:00 Uhr

Studie: Jedes vierte Kind in SH chronisch krank

Jedes vierte Kind aus Schleswig-Holstein, das bei der Krankenkasse DAK versichert ist, ist körperlich chronisch krank. Das teilte die Krankenkasse mit und bezieht sich auf ihren Kinder- und Jugendreport. Die meisten körperlichen chronischen Erkrankungen sind demnach Asthma, Neurodermitis, Heuschnupfen und entzündliche Darmerkrankung. Jungen sind nach dem Report etwas häufiger von chronischen Erkrankungen betroffen als Mädchen. Ein Team der Universität Bielefeld wertete rund 30.000 Daten von Kindern und Jugendlichen aus dem Jahr 2016 aus, die bei der DAK versichert sind. Etwa 470.000 Kinder unter 18-Jährige leben insgesamt in Schleswig-Holstein.

Kinder in SH leiden häufig an Atemwegserkrankungen









Stadtkinder erkranken an Viren, Landkinder an Heuschnupfen

Aber auch unter Darmkrankheiten, Rückenschmerzen und Adipositas - also krankhafter Fettleibigkeit - leiden den Zahlen zufolge viele Kinder. Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Fast jedes zehnte versicherte Kind aus Schleswig-Holstein leidet an einer psychischen Erkrankung mit einem potentiell chronischem Verlauf. Und: Es gibt einen Unterschied zwischen Erkrankungen in der Stadt und auf dem Land. Stadtkinder leiden nach dem Report häufiger an Viruserkrankungen, Karies und Depressionen. Landkinder haben öfter Heuschnupfen. Außerdem zeigt die Untersuchung, dass der Bildungsstatus der Eltern mit der Gesundheit der Kinder zusammenhängt. So leiden zum Beispiel Kinder von Eltern ohne Ausbildungsabschluss bis zu 2,8-mal häufiger an Karies als die Kinder von Akademikern.

Gesünder als Gleichaltrige in anderen Bundesländern

Die Daten zeigen aber auch: Im Vergleich mit den anderen Bundesländern stehen die Kinder in Schleswig-Holstein ganz gut da: So haben sie in Schleswig-Holstein seltener Atemwegserkrankungen (minus 12 Prozent) und Hautkrankheiten (minus 13 Prozent) als der Bundesdurchschnitt.

