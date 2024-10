Stand: 14.10.2024 08:56 Uhr Studenten starten ins Wintersemester

Tausende Studierende starten am Montag (14.10) in Kiel in das Wintersemester. An der Christian-Albrechts-Universität haben sich etwa 4.000 Studierende eingeschrieben. Nach Angaben der Uni ist das etwa auf dem Vorjahresniveau. Auch die Verteilung der Studierenden auf die einzelnen Studiengänge seien ähnlich geblieben. Damit ist die Universität - mit Blick auf eher rückläufige Studierendenzahlen - sehr zufrieden. Auch die Fachhochschule Kiel ist mit mehr als 1.600 Studierenden voll ausgelastet. Besonders nachgefragt war laut Fachhochschule unter anderem der Bachelorstudiengang Architektur. Dort bewarben sich auf die 32 Plätze über 300 Menschen. An der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein ist ist die Zahl von 240 neuen Studierenden etwas höher als im Vorjahr.

