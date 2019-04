Stromausfall nach Explosion in Umspannwerk

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.04.2019 10:00 Uhr

Nach einem Feuer in einem Umspannwerk in Berkenthin sind Tausende Haushalte im Kreis Herzogtum Lauenburg von einem Stromausfall betroffen gewesen. Zuvor hatte es in dem Werk eine Explosion gegeben.