Stromausfall in Kiel: Rund 2.700 Haushalte betroffen

In Kiel ist am Sonntagabend der Strom in mehreren Stadtteilen ausgefallen. Betroffen waren laut Stadtwerke Kiel rund 2.700 Haushalte in den Bereichen Brunswik, Düsternbrook und Blücherplatz. Der Strom fiel gegen 20 Uhr aus und floss etwa eineinhalb Stunden danach wieder. Die Ursache für die Störung ist noch unklar.

