Stand: 19.02.2025 16:52 Uhr Stromausfall im Raum Owschlag: Haushalte haben wieder Strom

In Raum Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es in der Nacht zu Mittwoch einen Stromausfall gegeben. Zwischenzeitlich waren 2.700 Haushalte ohne Strom. Der Grund war ein Kabelfehler im Stromnetz. Nach Angaben von SH Netz waren Teile von Kropp, Owschlag, Brekendorf und Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde betroffen. Wie ein Sprecher von SH Netz am Mittwochnachmittag mitteilte, sind alle Haushalte wieder mit Strom versorgt. Nur noch Haushalte der Gemeinde Brekendorf sollten am Notstromaggregat sein, bis auch dort die Reparaturarbeiten abgeschlossen seien.

