Stand: 27.03.2025 07:40 Uhr Stromausfall am Donnerstag in Wesselburen durch Trafo-Brand

In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) laufen gerade die Nachlöscharbeiten, nachdem am frühen Morgen ein Trafo-Häuschen gebrannt hat. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben noch mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Das etwa zehn Quadratmeter große Trafo-Häuschen steht auf dem Betriebsgelände eines Landhandels. Für etwa zwei Stunden war durch das Feuer laut SH Netz auch der Strom in 440 Haushalten in Wesselburen ausgefallen. Mittlerweile ist der aber wieder da, wie die Feuerwehr mitteilt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen