Stand: 01.10.2019 13:10 Uhr

S4: Streit um neue Trassenführung

Insgesamt geht es um eine 36 Kilometer lange Strecke: Die geplante S-Bahnlinie 4 soll von Hamburg-Hasselbrook über Hamburg-Tonndorf, Hamburg-Rahlstedt, Ahrensburg und Bargteheide bis nach Bad Oldesloe verlaufen. Doch an den Planungen über den Trassenverlauf scheiden sich die Geister. Auf einer Info-Veranstaltung in Ahrensburg am Montagabend forderte die Bürgerinitiative "An der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck" eine alternative Streckenführung.

Neue Streckenführung an der Autobahn?

Vertreter der Initiative sprachen sich erneut für eine Route entlang der Autobahn 1 aus. Die Deutsche Bahn will dagegen für die neue S4-Verbindung zusätzliche Gleise entlang der bisherigen Regionalbahn-Strecke bauen. Die Vorteile ihres eigenen Vorschlages sieht die Initiative darin, dass die Strecke nicht durch ein Naturschutzgebiet führen würde. Außerdem seien weniger Grundstücksenteignungen nötig. Das ginge aus einem Gutachten hervor, dass die Bürgerinitiative in Auftrag gegeben hatte.

Lob und Kritik für alternative Streckenplanung

Etwa 200 Menschen waren bei der Veranstaltung in Ahrensburg, um sich über den Vorschlag der Bürgerinitiative zu informieren. Die Meinungen über die richtige Streckenführungen gingen jedoch auseinander. "Ich glaube nicht, dass die Großhansdorfer und Barsbüttler begeistert sein werden in ihren schönen Wohngebieten eine Bahnstrecke zu haben", zeigte sich eine Besucherin kritisch. Andere waren noch unentschlossen. "Eine Taktverdichtung und eine Erhöhung der Kapazität wäre schon notwendig, auf welchem Wege, da bin ich im Moment noch unschlüssig, aber da fand ich die Informationen bei der Veranstaltung schon ganz hilfreich", meinte ein weiterer Besucher. Ein anderer Bürger erteilte den Plänen der Bürgerinitiative dagegen eine Absage: "Ich gehe davon aus, dass die Deutsche Bahn sich sehr genau Gedanken gemacht hat, was zu beachten ist."

Bahn lässt sich von neuen Vorschlägen nicht beeindrucken

Die Deutsche Bahn hält das Gutachten der Initiative für nicht aussagekräftig. Es basiere lediglich auf Annahmen und Vermutungen, belastbare Zahlen fehlten, so ein Bahn-Sprecher. Er hofft, dass sich Bund, Schleswig-Holstein und Hamburg in den kommenden Tagen darüber einig werden, wer welche Kosten bei dem Projekt übernimmt: 1,4 Milliarden Euro müssen sie für das S4-Projekt untereinander aufteilen. Die Bürgerinitiative kündigte bereits Klagen an.

Finanzierung offenbar weitgehend gesichert

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ist der Bund bereit, seinen Finanzierungsanteil deutlich zu erhöhen und sich an eventuellen Mehrkosten zu beteiligen. Vor allem darüber hatten Kiel und Berlin lange verhandelt. Der Anteil der sogenannten Risiko-Kosten für Schleswig-Holstein liegt damit wohl bei deutlich unter 20 Prozent. Auch die Deutsche Bahn soll sich an diesen Risiko-Kosten beteiligen. Die Rede ist von 20 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.10.2019 | 08:00 Uhr