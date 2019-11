Stand: 23.11.2019 09:00 Uhr

Streit über Sprengung im Meeresschutzgebiet

von Christoph Prössl, NDR Info

Fast 50 Schiffe beteiligten sich im September dieses Jahres an der Übung "Northern Coasts" in der Ostsee - 3.000 Soldaten aus 18 Nationen. Die deutsche Marine schickte ein U-Boot und sieben Schiffe, darunter die beiden Minenjagdboote "Weilheim" und "Dillingen". Außerdem die Minentaucher des Seebataillons in Eckernförde. Denn: Die Abwehr von Minen ist die Voraussetzung für jede militärische Operation zu Wasser - sollte also auch bei diesem NATO-Manöver geübt werden.

42 Minen aus dem Ersten Weltkrieg gesprengt

Im Rahmen des Manövers sprengten die Einheiten aber auch echte Minen - sogenannte Grundminen aus dem Ersten Weltkrieg, die die Briten verlegt hatten. Die Detonationen waren enorm. 42 Minen wurden so unschädlich gemacht - 39 davon im Naturschutzgebiet Fehmarnbelt. Bei jeder Detonation entstand ein 1,50 Meter tiefer Krater, fünf Meter breit, in einem Umkreis von zehn bis 30 Metern tödlich für jedes Lebewesen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, die dem NDR und der "Süddeutschen Zeitung" exklusiv vorliegt.

NABU: Marine hat Naturschutzrecht ignoriert

Besonders brisant: In der Region leben streng geschützte Schweinswale. Die Umweltschutzorganisation NABU zählte 18 tote Tiere, die in der Zeit aufgefunden wurden. Kritik kommt von Kim Cornelius Detloff, Leiter Meeresschutz beim NABU: "Die Sprengungen im Meeresschutzgebiet ignorieren geltendes Naturschutzrecht. Und sie zeigen auch die unzureichenden Umweltstandards der Marine und das Komplettversagen der Politik." Die Bundesregierung drücke sich wider besseres Wissen um ihre Verantwortung.

Grüne: Sprengung "absolut inakzeptabel"

In der Antwort der Bundesregierung heißt es, die Grundsätze der Gefahrenabwehr auf der einen Seite und der Naturschutzbelange auf der anderen Seite hätten gegeneinander abgewogen werden müssen. Durch die Anwesenheit des NATO-Minenabwehrverbandes habe eine Möglichkeit bestanden, Gefahr für Leib und Leben abzuwenden. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke hält das für fragwürdig. "Die Erklärung der Bundesregierung, es hätte eiliger Handlungsbedarf bestanden, erscheint mir angesichts der Tatsache, dass die Munition 2016 festgestellt wurde und die Sprengung 2019 stattfand, wenig plausibel", sagte Lemke. Deshalb gehe sie davon aus, dass die Anwesenheit des NATO-Verbandes benutzt wurde, um zu sprengen und dabei darauf zu hoffen, "unter dem Radar durchzufliegen". Das sei absolut inakzeptabel.

Entschärfungsversuch gescheitert

Ein Sprecher des Ministeriums teilte dem NDR mit, zunächst habe der Kampfmittelräumdienst versucht, einen Teil der Minen zu entschärfen. Dies sollte durch eine gezielte Sprengung erfolgen, die den Zünder von der Gefechtsladung trennt. Dabei detonierte jedoch eine Mine. Der Räumdienst habe sich daraufhin von dem Auftrag zurückgezogen. Untersuchungen hätten ergeben, dass der Sprengstoff in den Minen längst kristallisiert war. Das mache die Minen besonders gefährlich. Erschütterungen führten dann bereits zu Detonationen.

Ministerium hält Rechtslage für unklar

Das Verteidigungsministerium räumte ein, angesichts der unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund und Ländern die Thematik zum Gegenstand übergreifender Abstimmungen zu machen. Dabei solle die rechtskonforme Umsetzung bestehender Verwaltungsverfahren zwischen Bundesregierung und anderen betroffenen Behörden überprüft beziehungsweise weiterentwickelt werden. Soll heißen: Die Rechtslage ist aus Sicht des Ministeriums derzeit unklar, das solle geändert werden.

Schutzmaßnahmen hätten Auswirkungen lindern können

Umweltschützer betonen, bei der Sprengung hätten Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen. Beispielsweise kann durch einen sogenannten Blasenschleier um die Minen herum die Auswirkung der Detonationen verringert werden. Außerdem können Maßnahmen ergriffen werden, Tiere vom Ort der Sprengung zu verjagen.

Den Fehmarnbelt passieren pro Jahr rund 40.000 Schiffe. Die Region ist damit eine Hauptverkehrsroute in der Ostsee. Der NABU schätzt, dass in Nord- und Ostsee rund 1,6 Millionen Tonnen Munition liegen.

