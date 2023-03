Streit um Schulschließungen an der Geltinger Bucht Stand: 08.03.2023 11:49 Uhr Welche zwei Grundschulen im Amt Geltinger Bucht sollen bis 2030 geschlossen werden? Und an welchem Standort wird eine neue Schule gebaut? Darüber soll der Amtsausschuss am Mittwochabend entscheiden. Ob tatsächlich eine Entscheidung fällt, ist unklar.

von Simone Mischke

Das Thema schwelt schon seit Jahren in dem Amt, das im nördlichen Angeln an die Flensburger Förde und an die Ostsee grenzt. In den 16 Gemeinden leben etwa 12.000 Menschen. Derzeit gibt es in vier Dörfern jeweils eine Schule, bald könnten es nur zwei sein. "2017 hat uns der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein als Schulträger aufgefordert, unsere Schullandschaft zu überplanen. Und zu überlegen, die vier Grundschulstandorte auf zwei Orte zu konzentrieren", sagt Amtsvorsteher Thomas Johannsen. Grund: Nach Angaben des Landessrechnungshofs waren damals lediglich die Schülerzahlen in Sterup stabil. Die Zahl der Schüler soll laut Prognosen im Kreis Schleswig-Holstein in den kommenden Jahren deutlich schrumpfen - bis 2030 um gut 17 Prozent. Zudem hätten die laufenden Schulkosten im Jahr 2015/2016 pro Schüler im Amt Geltinger Bucht bei 2.481 Euro gelegen - 767 Euro über dem Durchschnitt aller 68 geprüften Grundschulen.

Neubau günstiger als Erhalt des Bestands

Zwar sind die Schülerzahlen inzwischen an allen Schulen wieder stabil. Doch es geht auch bei der Erhaltung der in die Jahre gekommenen Gebäude ums Geld. Rund 50 Millionen Euro würde es kosten, alle vier Standorte zu erhalten, hat die Investitionsbank Schleswig-Holstein errechnet. Der Neubau der Schulen an zwei Standorten würde etwa die Hälfte kosten. "Da sind die gestiegenen Baukosten durch den Ukraine-Krieg schon eingerechnet", sagt Amtsvorsteher Johannsen.

Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung erschwere die Lage

Amtsvorsteher Johannsen verweist außerdem auf den Rechtsanspruch der Grundschulkinder auf Ganztagesbetreuung, der ab 2026 gelten soll. "Daraus ergibt sich eine andere Raumplanung bzw. mehr Platzbedarf, weil unter anderem eine Mensa vorgehalten werden muss", sagt Johannsen weiter. Außerdem benötige man dann mehr Personal und mehr Material. Anforderungen, die man nicht an vier Standorten umsetzen könne. Allerdings heißt es dazu aus dem schleswig-holsteinischen Bildungsministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein: Mit dem Rechtsanspruch könne nicht die Schließung einer Grundschule begründet werden - zumal mit dem Bund noch nicht geklärt sei, welche Standards gelten. Zudem würden sich Bund und Land nach der Umsetzung des Rechtsanspruchs von den Betriebskosten beteiligen.

Streit um Standorte und unklare Empfehlungen

Um die Schulschließungen gibt es viel Unruhe in den Gemeinden. Um zu einer Entscheidung zu kommen, hatte der Amtsausschuss für rund 80.000 Euro eine Bedarfsanalyse bei einem externen Anbieter in Auftrag gegeben. In dem Abschlussbericht werden die jeweiligen Stärken und Schwächen der Standorte bewertet - unter pädagogischen Gesichtspunkten. Zwar heißt es in der Analyse unter anderem, dass ein Neubau an dem Standort in Sterup möglich sei. Eine klare Empfehlung für den einen oder anderen Standort gibt es in der Analyse aber nicht. Dennoch hatte es in einer früheren Beschlussvorlage und einer von 900 Bürgern unterstützten Online-Petition geheißen, es gebe eine Empfehlung für Sterup. Der Standort Gelting steht nicht zur Debatte. Die Grundschule Kieholm müsste demnach schließen.

Und dann ist da noch die Bedarfsempfehlung des Schulausschusses, in dem die 16 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Amts Geltinger Bucht vertreten sind. Dort heißt es, es soll entweder in Sterup oder in Steinbergkirche neu gebaut werden - und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch in Gelting. Ein Beschluss, der vor allem die Gemüter in Sterup erhitzte. "Wir haben in Sterup eine Schwimmhalle, zwei Sporthallen, beheizt mit einer Biogasanlage. Und wir haben ein Grundstück für den Neubau. Warum diskutieren wir jetzt wieder über einen anderen Standort?“, ärgert sich Volker Suder, Gemeinderatsmitglied in Sterup.

Bürgerinitiative will alle Standorte erhalten

Die Bürgerinitiative "Unsere Grundschulen" will, dass im Amt Geltinger Bucht alle Standorte erhalten bleiben. Argumente wie zu hohe Kosten oder Schwierigkeiten durch die Ganztagesbetreuung lassen sie nicht gelten. "Wir haben mit Sterup und Gelting doch schon jetzt zwei Standorte, die Ganztagesbetreuung anbieten", sagt Henning Jürgensen. Es könne nicht sein, dass in einem Amt mit so viel Fläche Kinder eine Stunde im Bus zu ihrer Grundschule fahren müssten. Kurze Beine, kurze Wege! Das unterstützen wir."

