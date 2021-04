Streit um Dosenpfand-Regel für Dänen: Deutsche Umwelthilfe klagt Stand: 12.04.2021 19:00 Uhr Die Deutsche Umwelthilfe hat beim Verwaltungsgericht in Schleswig Klage gegen den Kreis Schleswig-Flensburg eingereicht. Hintergrund ist, dass Dänen in SH beim Einkauf kein Pfand auf Dosen zahlen müssen.

Muss in sogenannten Grenzmärkten in Schleswig-Holstein Dosenpfand für dänische Kunden erhoben werden? Derzeit ist das nicht der Fall: Schleswig-Holsteins Nachbarn können unter Vorlage ihres Ausweises palettenweise Getränke einkaufen, ohne für das Pfand zahlen zu müssen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert das schon seit langer Zeit scharf - und geht nun gerichtlich dagegen vor. Die Umwelthilfe reichte beim Verwaltungsgericht in Schleswig nach eigenen Angaben Klage gegen den Kreis Schleswig-Flensburg ein. Laut Gericht war am Montag noch keine Klage eingegangen. Vermutlich war das Schreiben zu dem Zeitpunkt noch auf dem Postweg.

Umwelthilfe: Etwa 650 Millionen Dosen pfandfrei pro Jahr

Für den Verein ist der Fall klar: Nach DUH-Ansicht besteht die Pfandpflicht auch in den Grenzmärkten in der deutsch-dänischen Grenzregion. Die Umwelthilfe sieht den Kreis Schleswig-Flensburg als Ordnungsbehörde in der Verantwortung, die Pfandpflicht durchzusetzen, da sich viele der Grenzmärkte im Kreisgebiet befinden. Die DUH schätzt, dass jährlich etwa 650 Millionen Dosen pfandfrei an skandinavische Kunden verkauft werden - und das ist aus Sicht der Umweltschützer ein großes Problem.

Viele dieser Dosen würden einfach in der Natur landen, sagte eine Sprecherin der Umwelthilfe. Mit der Klage vor dem Schleswiger Verwaltungsgericht will die DUH Druck ausüben, damit wieder Schwung in die Pfand-Diskussion kommt. Der Kreis Schleswig-Flensburg kündigte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein an, sich am Dienstag zu der Klage äußern zu wollen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2021 | 18:00 Uhr