Streit über Fehmarnbeltquerung: Leipzig entscheidet heute Stand: 03.11.2020 00:01 Uhr Kommt er oder kommt er nicht, der Ostseetunnel zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland? Nach jahrelangem Streit will das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute ein endgültiges Urteil fällen.

Kurz vor der angekündigten Entscheidung zur Fehmarnbelt-Querung rechnen inzwischen aber offenbar nicht einmal die Kläger selbst damit, dass das Milliardenprojekt gestoppt wird. Zu den Klägern gehören mehrere Fährunternehmen, der Naturschutzbund (NABU) und das Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarnbelt-Querung. Sie zweifeln an, dass der Tunnel überhaupt ausreichend genutzt würde und befürchten Umweltauswirkungen, zum Beispiel auf Schweinswale und Riffe in der Meerenge. Nach Ansicht eines NABU-Sprechers geht es in dem Verfahren jetzt aber nur noch darum, dass Defizite in der Planung aufgearbeitet würden.

VIDEO: Buchholz: Keine größeren Hürden für Bau der Fehmarnbelt-Querung (6 Min)

Buchholz ist zuversichtlich

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) rechnet damit, dass die Richter den Planern Hausaufgaben mitgeben werden. "Wir sind guten Mutes, dass all das, was die Planfeststellungsbehörde mit dem Vorhabenträger gemeinsam gemacht hat, ganz ordentlich ist", sagte er im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. Er geht nicht davon aus, dass die Richter dem Projekt unüberwindliche Hürden in den Weg legen. Ziel sei ein möglichst baldiges Baurecht - von dänischer Seite aus gibt es das schon seit 2015.

Schon 2008 Vertrag unterzeichnet

Der geplante 18 Kilometer lange Absenktunnel zwischen Puttgarden auf Fehmarn und Rödby auf Lolland ist eines der größten Verkehrsvorhaben in Europa. 2008 unterzeichneten Deutschland und Dänemark den Staatsvertrag über die feste Fehmarnbeltquerung - ein Jahr und drei Monate später wurde der Vertrag ratifiziert. Die Wirtschaft hofft mit dem Bau auf einen Schub für die regionale Entwicklung. Außerdem soll der Tunnel die Fahrzeit verkürzen: zwischen Rödby und Puttgarden von 45 Minuten mit der Fähre auf etwa zehn Minuten Fahrt mit dem Auto durch den Tunnel. Reisezüge zwischen Hamburg und Kopenhagen wären laut DB Netz statt mehr als fünf Stunden nur noch knapp drei Stunden unterwegs.

