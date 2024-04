Stand: 03.04.2024 11:52 Uhr Streit in Itzehoe: Polizist dienstunfähig

In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat ein betrunkener Mann Dienstag kurz vor Mitternacht einen Polizisten so stark verletzt, dass er nun dienstunfähig ist. Die Beamten waren zuvor wegen familiärer Streitigkeiten in den Gärtnerweg gerufen worden. Der alkoholisierte Beschuldigte schlug laut Polizei zunächst einem Beamten ins Gesicht, dann verletzte er einen weiteren Polizisten und auch sich selbst. Der 47-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Mann erwartet ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Beleidigung.

