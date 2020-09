Stand: 03.09.2020 08:12 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Streit in Handewitt: Toter nach Messer-Attacke

Das Tatmotiv ist noch völlig unklar, die Hintergründe nicht bekannt: In Handewitt bei Flensburg ist nach einem Streit gestern Abend ein Mann gestorben. Im Ortsteil Weding waren zwei Männer auf offener Straße - in der Schulstraße, in der Nähe eines Spielplatzes - aneinander geraten. Anwohner riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war das Opfer offenbar bereits schwer verletzt. Rettungsversuche eines Notarztes schlugen fehl. Der Mann starb vor Ort. Der mutmaßliche Täter soll ihn mit einem Messer angegriffen haben.

Angreifer soll festgenommen worden sein

Die Polizei sperrte mehrere Straßen rund um den Tatort in der Nähe eines Mehrfamilienhauses ab. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wurde der Angreifer bereits festgenommen. Die Polizei Flensburg will heute weitere Hintergründe bekanntgeben.

