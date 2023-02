Streiks im Öffentlichen Dienst angekündigt Stand: 13.02.2023 13:24 Uhr Diese Woche kann es zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst kommen: Die Gewerkschaft ver.di hat dazu aufgerufen, schon morgen die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind unter anderem Kitas.

Die Gewerkschaft ver.di hat für diese Woche Streiks im Öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein angekündigt. Um den Druck bei den Tarifverhandlungen zu erhöhen, soll es unter anderem in Lübeck, Schleswig und Kiel Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen geben. Betroffen sind nach Angaben von ver.di unter anderem städtische Einrichtungen und Dienste wie Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Stadtwerke und kommunale Krankenhäuser.

Schon ab Dienstag Streiks möglich

Bereits am Dienstag ab 10 Uhr sind Beschäftigte von Senioreneinrichtungen aus Lübeck, den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn aufgerufen, an einer Demo in der Lübecker Innenstadt teilzunehmen. Auch Mitarbeitende der Stadtwerke in Kiel und des städtischen Krankenhauses wollen ab 9 Uhr streiken.

Am Mittwoch ist ein Warnstreik in den Regio Kliniken in Pinneberg und Elmshorn angekündigt. In Schleswig sind die Beschäftigten der Helios Kliniken, der Stadt und der Stadtwerke zum Arbeitskampf aufgerufen. In Kiel sollen Kitas, Bäder und Theater bestreikt werden.

10,5 Prozent mehr für Arbeitnehmer gefordert

Videos 1 Min dbb zum Warnstreik: "Lebenshaltungskosten extrem gestiegen" Volker Geyer, dbb-Vorstandsmitglied, über die Gewerkschaftsforderungen in den Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes. 1 Min

Es geht um mehr Geld: 10,5 Prozent mehr Einkommen fordern ver.di und der Beamtenbund dbb in der laufenden Tarifrunde, mindestens aber 500 Euro mehr für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. "In dieser Woche wollen wir die ersten Zeichen im Land setzen, die deutlich spürbarer werden, damit wir bei den Tarifverhandlungsrunden in Potsdam mehr Druck auf den Kessel bekommen", sagte die Landesbezirksleiterin von ver.di Nord, Susanne Schöttke.

Arbeitgeber weisen die Forderungen zurück

Die Arbeitgeber finden das zu viel, die Kommunen wiesen die Forderungen zurück - die Gewerkschaften seien deutlich über das Ziel hinausgeschossen, hieß es. Die nächste Runde der Tarifverhandlungen findet am 22. und 23. Februar 2023 in Potsdam statt.

Weitere Informationen Warnstreik in Flensburg und Kiel: Einige Mülltonnen bleiben voll Gewerkschaften haben am Dienstag zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst aufgerufen. In Flensburg kamen bis zu 400 Beschäftigte auf den Südermarkt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.02.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften