Stand: 24.04.2025 07:28 Uhr Streiks an Kliniken: Arbeitgeber übe psychischen Druck aus

Die Beschäftigten des Klinikdienstleisters Fresenius Health Services Deutschland-Betriebstechnik Nord GmbH (Fresenius) streiken an vier Standorten in Schleswig-Holstein. Zu den unbefristeten Streiks sind die Beschäftigten der Betriebs- und Medizintechnik an den Rehakliniken Damp und Schönhagen (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie an den Helios Kliniken in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Leezen (Kreis Segeberg) aufgerufen. Mit ihren Serviceleistungen stellen die insgesamt etwa 65 Fresenius-Mitarbeitenden in Damp und Schleswig eigentlich die technische Infrastruktur der Krankenhäuser sicher - dazu zählen unter anderem Schlosser, Zimmerer oder die Haustechnik.

Nun soll ein ordentlicher Tarifvertrag her, sagt Jochen Penke, Leiter des Gesundheitsbereichs der Gewerkschaft verdi. Gleiche Tätigkeiten würden gerade unterschiedlich bezahlt - es gebe mindestens vier unterschiedliche Entgeltsysteme. Fresenius verweigere den Beschäftigten nach Angaben von Ver.di seit Jahren die Aufnahme von Tarifverhandlungen.

Fresenius: Tarifvertrag ist nicht erforderlich

Ver.di wirft dem Klinikbetreiber zudem vor, dass er massiven psychischen Druck auf die Beschäftigten ausübt. Laut Gewerkschaft wurden arbeitsrechtliche Maßnahmen angedroht, wenn man sich am Streik beteiligt und es soll Hausbesuche bei den Beschäftigten durchgeführt worden sein.

Zu den Vorwürfen äußerte sich Fresenius nicht. Der Klinikbetreiber sagt aber, dass ein Tarifvertrag nicht erforderlich sei. Nach eigenen Angaben legt Fresenius großen Wert darauf, wettbewerbsfähige Löhne und Gehälter zu zahlen. Es werde laufend überprüft, was in anderen Regionen und bei vergleichbaren Unternehmen gezahlt werde und die Gehälter dementsprechend angepasst.

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2025 | 09:30 Uhr