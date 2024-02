Stand: 28.02.2024 10:17 Uhr Streik im privaten Busgewerbe geht weiter

Bereits seit Montag streiken die Busfahrer der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg und auch bei Autokraft in den Kreisen Stormarn und Segeberg wird gestreikt. Ab Donnerstag stehen dann auch die Busse der VHH im Kreis Pinneberg und die U-Bahnen in und um Hamburg still, so eine Sprecherin. Ab Sonnabend soll alles wieder nach Fahrplan fahren.

Weitere Informationen Warnstreik privater Busunternehmen in SH läuft Noch bis Freitagabend geht der Warnstreik im privaten Busgewerbe. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen. mehr

