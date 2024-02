Stand: 28.02.2024 11:30 Uhr Streik im privaten Busgewerbe geht weiter

In Schleswig-Holstein geht der Streik im privaten Busgewerbe in den dritten Tag. Betroffen davon sind unter anderem auch Linien, die Autokraft in Kiel und Rendsburg bedient. Auch Transdev mit Linien in Rendsburg ist betroffen. Die Gewerkschaft ver.di will den Streik bei den privaten Busunternehmen noch bis Freitag fortführen. Die Forderung: Unter anderem eine 35-Stundenwoche. Heute soll mit den gleichen Forderungen auch bei den kommunalen Busunternehmen weiterverhandelt werden. Sollte es keine Einigung geben, solle es auch bei den kommunalen Betrieben nochmals Warnstreiks geben, so ver.di

