Streik im Öffentlichen Dienst geht heute weiter Stand: 15.02.2023 08:38 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hatte für diese Woche Streiks im Öffentlichen Dienst angekündigt. Heute liegt der Fokus in Kiel und Schleswig auf Kitas, Schwimmbädern, Stadtverwaltungen und Krankenhäusern.

Zahlreiche Kindertagesstätten, Schwimmbäder und Verwaltungen sollen auch heute geschlossen bleiben. Das kündigte ver.di bereits Anfang der Woche an. Auch bei den Regio-Kliniken in Pinneberg und Elmshorn wird im Zuge dessen gestreikt. Die Versorgung der Patienten ist laut Krankenhaus aber sichergestellt.

Kundgebungen in Kiel und Schleswig am Vormittag

Eine erste Kundgebung ist um kurz nach 9 Uhr in Kiel geplant. Start ist am Gewerkschaftshaus in der Legienstraße. Von dort geht es weiter zum Rathausplatz. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein kann es dabei zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kitas, Schwimmbädern und Müllverbrennungsanlagen sich an der Demonstration beteiligen werden, ist laut ver.di noch nicht klar. Entsprechend kann die Gewerkschaft aktuell auch noch nicht einschätzen, inwieweit der Betrieb in den jeweiligen Einrichtungen eingeschränkt sein wird.

In Schleswig ist für 11 Uhr eine große Demo angekündigt. Teilnehmen sollen hier unter anderem Mitarbeitende der Stadtwerke, des Umweltdienstes und der Helios-Kliniken.

Warnstreiks an Flughäfen am Freitag

Die nächsten großen Warnstreiks folgen am Freitag. Sie treffen laut ver.di vor allem die Flughäfen. Durch die ganztägigen Arbeitsniederlegungen müssten Reisende mit einer massiven Beeinträchtigung des Flugverkehrs rechnen, so die Gewerkschaft. Betroffen sind unter anderem die Flughäfen in Hamburg, Hannover und Bremen.

Hunderte Teilnehmende bei Demo in Lübeck am Dienstag

In Lübeck gab es bereits am Dienstag eine Demonstration in der Innenstadt. Ver.di hatte unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, von Senioreneinrichtungen sowie Beschäftigte aus den umliegenden Gemeinden und Kreisen dazu aufgerufen. "Wir brauchen mehr Einkommen fürs Auskommen", so die einhellige Meinung, die auch auf Transparenten zu lesen war. Gewerkschaftssekretär Markus Ameln zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. Es seien etwa 300 Menschen gekommen - gerechnet hatte die Gewerkschaft lediglich mit 200 Personen. "Viele Passanten bleiben stehen, fragen sich, was ist hier los? Wir haben einzelne Kitas geschlossen, viele Kollegen aus den Kreisen Ostholstein, Stadt Bad Oldesloe sind auch dabei. Das heißt, auch da gibt es Einschränkungen im Regelbetrieb der Kommunalverwaltungen."

Auch Mitarbeitende der Stadtwerke in Kiel und des städtischen Krankenhauses legten ihre Arbeit nieder. Bei den Stadtwerken waren es laut Manuel Gennthin von ver.di knapp 400 Streikende, beim Städtischen Krankenhaus 70 bis 80. Eine Notfallversorgung wurde in den Krankenhäusern gewährleistet.

10,5 Prozent mehr für Arbeitnehmer gefordert

Videos 1 Min dbb zum Warnstreik: "Lebenshaltungskosten extrem gestiegen" Volker Geyer, dbb-Vorstandsmitglied, über die Gewerkschaftsforderungen in den Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes. 1 Min

Es geht um mehr Geld: 10,5 Prozent mehr Einkommen fordern ver.di und der Beamtenbund dbb in der laufenden Tarifrunde, mindestens aber 500 Euro mehr für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. "In dieser Woche wollen wir die ersten Zeichen im Land setzen, die deutlich spürbarer werden, damit wir bei den Tarifverhandlungsrunden in Potsdam mehr Druck auf den Kessel bekommen", sagte die Landesbezirksleiterin von ver.di Nord, Susanne Schöttke. Markus Ameln gesteht ein, dass die aktuellen Forderungen im Vergleich zu anderen relativ hoch sind. Dies rechtfertigt der Gewerkschaftssekretär mit einer "riesigen Inflationsrate".

Frank Schischefsky, Pressesprecher von ver.di Nord, betonte, die Gewerkschaft werde unter anderem Kitas und Kommunalverwaltungen weiter zu Streiks aufrufen - manchmal sogar zweitägig. "Denn wir wollen deutlich machen, dass wir am 24. Februar einen Tarifabschluss haben möchten", so Schichefsky.

Arbeitgeber weisen die Forderungen zurück

Die Arbeitgeber finden das zu viel, die Kommunen wiesen die Forderungen zurück - die Gewerkschaften seien deutlich über das Ziel hinausgeschossen, hieß es. Die nächste Runde der Tarifverhandlungen findet am 22. und 23. Februar 2023 in Potsdam statt.

Weitere Informationen Warnstreik in Flensburg und Kiel: Einige Mülltonnen bleiben voll Gewerkschaften haben am Dienstag zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst aufgerufen. In Flensburg kamen bis zu 400 Beschäftigte auf den Südermarkt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.02.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gewerkschaften