Streik der Busfahrer droht in Schleswig-Holstein

Menschen, die in Schleswig-Holstein regelmäßig den Bus nutzen, sollten sich am kommenden Dienstag auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat 1.500 Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr zu einem Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben eines Sprechers sollen sie am Dienstag in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck den ganzen Tag die Arbeit niederlegen.

Kampf um mehr Gehalt

Hintergrund ist der Tarifstreit mit dem kommunalen Arbeitgeberverband. Die zweite Verhandlungsrunde war am vergangenen Donnerstag abgebrochen worden. Das Tarif-Angebot war ver.di zu gering: Die Gewerkschaft fordert für die Busfahrer in diesem Jahr einen Festbetrag von 2,06 Euro pro Stunde mehr und eine Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite hat laut ver.di eine prozentuale-Erhöhung angeboten: 1,8 Prozent in diesem Jahr und ab dem nächsten 1,3 Prozent mehr. Dies sei zu wenig, und Geringverdiener profitierten davon am wenigsten, sagte ein ver.di-Sprecher.

"Wenn sich am Verhandlungstisch nichts bewegt, bleibt nur der Gang auf die Straße, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen", sagte der Verhandlungsführer von ver.di Nord, Karl-Heinz Pliete. "Das werden wir nun am kommenden Dienstag umsetzen und die Beschäftigten zu einem eintägigen Warnstreik aufrufen."

