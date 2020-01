Stand: 14.01.2020 08:46 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Streik: In Schleswig-Holstein stehen Busse still

Gähnende Leere am ZOB in Neumünster: Normalerweise fahren hier 34 Busse der Stadtwerke ab - heute am frühen Morgen ist kein einziger Bus zu sehen. Viele Pendler, die hier mit dem Zug ankommen und sonst mit dem Bus weiterfahren, müssen sich nun nach Alternativen umsehen. Ein NDR Schleswig-Holstein Reporter, der vor Ort ist, sagte, dass viele sich stattdessen ein Taxi nehmen oder aber im Regen zu Fuß gehen. Auch Menschen mit E-Rollern seien unterwegs. Nicht nur in Neumünster, sondern auch in Flensburg, Kiel und Lübeck gibt es heute einen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft ver.di hat etwa 1.500 Fahrerinnen und Fahrer dazu aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen.

Flensburg: Kaum Busse unterwegs

Und so sieht die Lage am Morgen in Flensburg aus: Aktiv Bus verzeichnet viele ausgefallene Fahrten. Die Linien 1, 3 und 5 Ring A fallen komplett aus, die Linie 2 wurde nur am frühen Morgen auf wenigen Fahrten bedient, und auch auf den anderen Flensburger Buslinien ist das Angebot deutlich reduziert.

Nur wenige Busse in Lübeck

In Lübeck fallen alle Busfahrten auf den städtischen Linien aus. Die Linien 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 und 40 der Lübeck-Travemünder-Verkehrsgesellschaft (LVG) sind von dem Streik nicht berührt und fahren nach Fahrplan, wie die LVG informiert. Voraussichtlich wird auch die Priwallfähre bestreikt. "Die Chance, dass sie fährt, liegt bei 50 Prozent", sagt Gerlinde Zielke vom Stadtverkehr Lübeck. An den Bushaltestellen warteten am Morgen Dutzende Menschen, die noch nichts von dem Streik mitbekommen hatten.

Autokraft fährt in Kiel

Bei der Kieler Verkehrsgesellschaft bleiben heute alle Busse im Depot. Die Busse der Autokraft werden nicht bestreikt. In der Landeshauptstadt betrifft das zum Beispiel Fahrten der Linien 500 und 900.

Ver.di fordert 2,06 Euro mehr pro Stunde

Hintergrund des Streiks ist der Tarifstreit mit dem kommunalen Arbeitgeberverband. Die zweite Verhandlungsrunde war am vergangenen Donnerstag abgebrochen worden. Das Tarif-Angebot war ver.di zu gering: Die Gewerkschaft fordert für die Busfahrer in diesem Jahr einen Festbetrag von 2,06 Euro pro Stunde mehr und eine Laufzeit von zwölf Monaten - laut Arbeitgebern eine Steigerung von 14 Prozent.

Ver.di liegt nach eigenen Angaben das Angebot einer prozentualen Erhöhung vor: 1,8 Prozent in diesem Jahr und ab dem nächsten 1,3 Prozent mehr. Dies sei zu wenig, und Geringverdiener profitierten davon am wenigsten, sagte ein ver.di-Sprecher.

Arbeitgeber: Schnelle Annäherung wird schwierig

"Wenn sich am Verhandlungstisch nichts bewegt, bleibt nur der Gang auf die Straße, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen", hatte der Verhandlungsführer von ver.di Nord, Karl-Heinz Pliete, im Vorfeld des Streiks angekündigt: "Das werden wir nun am kommenden Dienstag umsetzen und die Beschäftigten zu einem eintägigen Warnstreik aufrufen."

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Wilfried Kley, hält es "in Anbetracht der Forderung von ver.di" für "ausgesprochen schwierig, sich zügig anzunähern. Deswegen halte ich die Gefahr, dass es auch künftig zu weiteren Streiks kommen könnte, leider für durchaus gegeben."

