Straßenschäden: Rader Hochbrücke am Sonntag gesperrt Stand: 02.02.2024 15:57 Uhr Bei Kontrollen haben Arbeiter Schäden auf der Rader Hochbrücke im Zuge der A7 entdeckt. Die werden repariert, deswegen wird die Autobahn am Wochenende in Richtung Norden gesperrt. Auch der Rendsburger Kanaltunnel ist dicht.

Die Experten der Autobahn GmbH haben die Schäden bei einer Routinekontrolle entdeckt. Sie seien demnach an einem Schutzstreifen aufgetreten und zum Teil "massiv", teilte die Autobahngesellschaft mit. Die Schäden müssten jetzt kurzfristig beseitigt werden.

Betroffen ist Fahrbahn Richtung Flensburg

Laut Autobahn GmbH muss die sogenannte "Schottertragschicht" wieder befestigt und hergestellt werden. Die Sperrung dauert von Sonntagfrüh 6 Uhr bis zum Abend 21 Uhr. Der Verkehr wird in der Zeit vom Kreuz Rendsburg zur Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf umgeleitet.

Auch Rendsburger Kanaltunnel wieder dicht

Nicht nur auf der A7 in Richtung Norden müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen. Bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist auch der Rendsburger Kanaltunnel dicht. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr wird der Tunnel ab 21 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Grund sind Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Ab 5 Uhr früh soll der Tunnel wieder frei sein.

